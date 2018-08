1 dzień roku szkolnego to naturalna konsekwencja mijających wakacji. W tym roku uczniowie mieli akurat odrobinę szczęścia, z racji na fakt, że 1 września to sobota, czym zyskali dodatkowe dwa dni laby. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i 3 września, czyli poniedziałek kładzie ostateczny kres wakacjom i rozpoczyna nowy rok szkolny 2018/2019. Przygotowaliśmy z tej okazji galerię memów, które pozwolą z przymrużeniem oka spojrzeć na powrót do szkolnej rzeczywistości i pozytywnie nastroić się na kolejny rok edukacyjnych zmagań.