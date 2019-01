10 fitnessowych trendów, o których będzie głośno w 2019

Czy znasz te produkty i potrawy? Sprawdź, czy na pewno!

Anna Rokicka-Żuk

Portobello, tempeh, okra, stir-fry – czy na pewno wiesz, co to za jedzenie? Z czego zrobiony jest falafel i czym różni się woda alkaliczna od mineralnej? Te produkty i dania są obecnie coraz modniejsze, a wiele z nich pojawia się już w zwykłych sklepach. Sprawdź, „z czym to się j...