10 prawdopodobnych powodów, przez które nie chudniesz!

Czego nie mówić osobie z depresją?

Depresja może dopaść każdego. To nie przelotny smutek czy sezonowa chandra. Obniżony nastrój, brak energii i radości to nie jedyne objawy depresji. Towarzyszą jej także poczucie winy, negatywna samoocena, zaburzenia snu i łaknienia. Wszystko to utrzymuje się przez długi czas, zna...