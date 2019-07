100 lat fotografii mody w Polsce. Rolke, Szóstak, Krajewska na jednej wystawie

Wybrzeże Pragi zmieni się nie do poznania. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i kładka nad Kanałem Praskim

Ruszył przetarg na przebudowę ulic praskiego wybrzeża. Do 2 sierpnia Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych czeka na oferty firm zainteresowanych przebudową ulic Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie, od mostu Gdańskiego do ul. Okrzei. Jest to ponowny przetarg na rozbudowę tych...