100 lat polskiej Wigilii - jak dawniej obchodzono święta? Archiwalne zdjęcia

Wigilia to niezwykły moment, który jest wciąż wierny wielowiekowej tradycji. Dla niektórych jest to najbardziej magiczny i wzruszający wieczór w roku. Składanie sobie życzeń, wspólna wieczerza, śpiew i obdarowywanie najbliższych to tylko kilka komponentów składających się na ten szczególny czas. O ile jednak w ciągu ostatniego stulecia pewne tradycje niewiele się zmieniły, o tyle uwarunkowania historyczne znacząco wpływały na charakter świąt. Jak dawniej obchodzono Wigilię i Boże Narodzenie? Zobaczcie sami!