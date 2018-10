100 osób straci pracę w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Rusza program dobrowolnych odejść

W Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej redukcje zatrudnienia, podał portal Onet. Z pracą pożegna się ok. 100 osób. Ci którzy przystąpią do programu dobrowolnych odejść otrzymają trzymiesięczną odprawę oraz dodatkowe świadczenia. Redukcje to część rozpoczynającego się programu restrukturyzacji.