100. rocznica powstania Policji Państwowej. Funkcjonariusze zapraszają mieszkańców do wspólnych obchodów Święta Policji w Warszawie

24 lipca to szczególna data dla policjantów i pracowników Policji. Dokładnie tego dnia 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała pilnować porządku publicznego w II Rzeczypospolitej, a także stać na straży bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Aby upamiętnić to wydarzenie, co roku obchodzone jest Święto Policji. Jak będą wyglądały obchody tego święta w tym roku w Warszawie? Sprawdźcie w artykule poniżej.