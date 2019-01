12 listopada dniem wolnym za 11 listopada 2018

12 listopada 2018 to dzień wolny od pracy za Święto Niepodległości 11 listopada 2018. Taka jest ostateczna decyzja Sejmu. W środę po południu, 7 listopada, posłowie przegłosowali nowy dzień wolny w Polsce. A potem ustawę podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Wielu z nas zadawało sobie pytanie, czy za Narodowe Święto Niepodległości, które wypada w niedzielę, 11.11.2018 należy nam się dzień wolny do odbioru w innym terminie. Zgodnie z kodeksem pracy niestety, takiej możliwości nie ma, jednak głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości jednorazowo ustanowiono 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy. A to dlatego , że w tym roku obchodzić będziemy 11 listopada 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.