13-latek uderzony konarem na lekcji WF nie żyje

Targi Beauty Forum 2019. Kiedy i gdzie odbędą się targi kosmetyczne w Warszawie?

Martyna Konieczek

Targi Beauty Forum to impreza dla profesjonalistów z branży beauty w Polsce, organizowana cyklicznie od 1997 roku. To tu, podczas każdej edycji, wiodące na polskim i międzynarodowym rynku firmy kosmetyczne prezentują swoje najnowsze trendy, produkty i zabiegi. Na wydarzeniu co ro...