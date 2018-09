13 pomysłów na zdrowy i pyszny obiad. Zobacz!

Stosowanie diety bogatej w warzywa i owoce to wciąż jeszcze rzadkość wśród Polaków. Zaleca się spożywanie pięciu porcji warzyw w ciągu dnia, przy czym jedna to ok. 80 - 100 g. Przygotowując posiłki pamiętaj, że człowiek ma większą chęć na zjadanie potraw, które wizualnie dobrze wyglądają. Łącz zatem kolory na talerzach i komponuj warzywa w różnych wariantach, aby dostarczać sobie i najbliższym niezbędnych składników odżywczych.