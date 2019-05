13,5 mln zł kary za nielegalne parkowanie dla warszawiaków, rekordowe kwoty remontów. ZDM podsumował 2018 rok [RAPORT]

Zeszły rok był bardzo pracowity dla Zarządu Dróg Miejskich. Drogowcy przeprowadzali zmiany w organizacji ruchu, budowali i remontowali sygnalizacje świetlne oraz doświetlili przejścia dla pieszych, chodniki, drogi dla rowerów i jezdnie. Ponadto usunęli tysiące nielegalnych reklam i obiektów, przeprowadzili modernizację chodników oraz zbudowali nowe - ich łączna długość to 208 Mostów Świętokrzyskich, a gdybyśmy położyli je w linii prostej, to dotarłyby z Warszawy do Radomia.

Jakimi jeszcze osiągnięciami może pochwalić się ZDM? Sprawdźcie w galerii: