14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Przypominamy pielgrzymki Ojca Świętego do Warszawy [GALERIA]

14. rocznica śmierci Jana Pawła II. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Jego pontyfikat był trzecim najdłuższym pontyfikatem w historii. Ponadto Ojciec Święty był jednym z najwięcej pielgrzymujących Papieży - odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty, w tym oczywiście kilka razy przyleciał do Polski. Z okazji 14. rocznicy śmierci Jana Pawła II publikujemy kilkadziesiąt zdjęć z pielgrzymek Ojca Świętego do Warszawy. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.