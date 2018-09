15 propozycji na deszczowy weekend. Co robić w Warszawie, gdy pada deszcz?

1. Lip lab

Szminka o smaku różowego szampana, malinowych trufli, a może paryskiej róży? Żółta, zielona, niebieska czy czerwona? W Lip Lab-ie wszystko jest możliwe. To jedyne takie miejsce w Polsce, w którym możecie stworzyć spersonalizowaną pomadkę lub błyszczyk o dowolnym kolorze, smaku i zapachu.

Lip Lab znajduje się na ul. Bartoszewicza 11, koszt 150.

2. Pirate Candy

Pirate Candy ma w swoim asortymencie żelki, orzechy w czekoladzie, gumy do żucia i znane z USA pianki marshmallow. Klientów od wejścia witają ogromne beczki pełne słodkości w przeróżnych kształtach i kolorach. Znajdziecie tu wszystko, czego dusza zapragnie, także bez żelatyny i glutenu.

Pirate Candy znajduje się na ul. Chmielnej 6.

3. Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to miejsce dobre na wszystko, także na deszczowy dzień. Znajdują się tam atrakcje dla osób w każdym wieku. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Warto odwiedzić Strefę Eksperymentowania. W pierwszej części - poświęconej człowiekowi - sprawdzimy jak zmysły i umiejętności pozwalają odbierać i interpretować świat. Druga - ze zjawiskami fizycznymi - pozwoli nam odkryć eksponaty związane z magnetyzmem, falami, prądem, płynami czy zjawiskami chaotycznymi.

Bilety zaczynają się od 18 zł. CNK, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

4. AquaPark

Na zewnątrz ponuro, dlatego dobrą alternatywą na spędzenie tego pochmurnego dnia jest wybranie się do aquaparku. Jest to miejsce, w którym świetnie będą bawić się zarówno dzieci, jak i dorośli.

- AquaPark Wesolandia

Wesolandia wyróżnia się krystalicznie czystą, trzykrotnie filtrowaną wodą. Baseny: pływacki o długości 25 m oraz rekreacyjny ze sztuczną rzeką, masażami oraz wodospadami.

Na basenie znajdziecie: bufet, solarium i szkołę pływania.

Wyposażenie: basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci oraz wanny do masażu podwodnego.

Wesolandia znajduje się przy ul. Wspólnej 4 (Warszawa-Wesoła).

- Warszawianka - Wodny Park

Popularna "Warszawianka" to nowoczesny obiekt z basenem olimpijskim, rekreacyjnym oraz do nauki pływania. Na "Warszawiance" znajdziecie wanny do masażu podwodnego, zjeżdżalnie oraz sztuczną rzekę i wiele atrakcji dla amatorów wodnych szaleństw.

Wyposażenie: basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, wanny do masażu podwodnego, zjeżdżalnie.

„Warszawianka” znajduje się przy ul. Merliniego 4.

5. Sauna nad Wisłą

Kiedy za oknem pada deszcz, to warto wybrać się do sauny nad Wisłą, z której będziecie mogli podziwiać piękną nadwiślańską panoramę. Mimo, że na zewnątrz temperatura jest niezbyt wysoka, w saunie możecie liczyć na aż 95 stopni Celsjusza. Gorący pokój mieści sześć do osiem osób. Do sauny wchodzi się prosto z dworu (przez szatnię) i żeby z niej skorzystać, trzeba najpierw skontaktować się z klubokawiarnią Rejs, przy której się mieści. Pomieszczenie jest czynne dla mieszkańców przez cały tydzień. W dni robocze od 15 do 22, a w weekendu w godzinach 12-22.

Wejście do nadwiślańskiej sauny kosztuje 30 zł, za grupę liczącą do trzech osób oraz 60 zł jeśli zapełnimy całe pomieszczenie. Saunę rezerwuje się na godzinę.

6. Manufaktura Czekolady

Manufaktura Czekolady organizuje warsztaty czekoladowe. Idealna propozycja dla dzieci i dorosłych.

Plan warsztatów indywidualnych dla dzieci:

1. Każdy uczestnik tworzy własną tabliczkę czekolady 100g

2. Prezentacja na ekranie całego procesu powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki

3. Kubek gorącej czekolady dla każdego uczestnika

4. Degustacja ziarna kakao

5. Degustacja 3 rodzajów czekolad

6. Pokaz ręcznego temperowania czekolady na blacie granitowym

7. Każdy uczestnik pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu

Koszt uczestnika: 40 zł

Koszt opiekuna: 10 zł ( w cenie, degustacja oraz kubek gorącej czekolady)

Czas trwania: 75 minut

Plan warsztatów indywidualnych dla dorosłych:

1. Projektowanie własnej tabliczki czekolady 12 dodatkami

2. Pokaz temperowania na blacie granitowym

3. Każdy temperuje czekoladę na własnym blacie granitowym specjalnymi narzędziami

4. Wlewanie gotowej czekolady do foremek

5. Ozdabianie czekolady wg własnego projektu

6. Prezentacja na ekranie całego procesu powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki

7. Kubek gorącej czekolady dla każdego uczestnika

8. Degustacja ziarna kakao

9. Degustacja 3 rodzajów czekolad

10. Każdy uczestnik pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu

Koszt uczestnika: 50 zł

Czas trwania: do 90 minut

Manufaktura Czekolady, ul. Tamka 49, wejście od ul. Ordynackiej.

7. Warmut

Warmut szczyci się nazwą pierwszego w Polsce wermut baru. W menu lokalu znajdziemy szeroką ofertę wermutów i drinków z ich wykorzystaniem. Dodatkowo w tej nowej miejscówce można się posilić różnego rodzajami ciepłymi i zimnymi przekąskami. Wszystko oczywiście z dodatkiem wermutu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji go odwiedzić - zrób to teraz!

Adres: Marszałkowska 45/49

Godziny otwarcia: Pon-czw: 14:00-01:00, pt-sb: 12:00-03:00, ndz: 12:00-01:00

8. Winyl Market Records & Goodies

To mały, klimatyczny sklepik z płytami winylowymi, gdzie znajdziecie m.in. jazz, muzykę elektroniczną, pop, rock, hip-hop czy soul i funk. Poza tym w asortymencie sklepu można znaleźć m.in.: biżuterie z instrumentów muzycznych marki HeartBeat, książki i albumy muzyczne z wydawnictwa Kosmos Kosmos oraz album “To nie jest hip-hop”, grafiki, które wykonał Znajomy Grafik. Jest także dostępny limitowany Sampler, wydany na tegoroczną edycję Record Store Day Warsaw, dzieki współpracy z tłocznią WM Fono. Ceny płyt w Winyl Market Records and Goodies zaczynają się od 3 zł i dochodzą do 350 zł.

Winyl Market znajduje się na ul. Pięknej 3

9. Salon McLarena

Miejsce dla wszystkich miłośników ekskluzywnej motoryzacji i posiadaczy portfeli bez dna. Polacy długo musieli czekać na ten moment, ale w końcu brytyjska firma otworzyła swój salon w Warszawie.

Adres: Ostrobramska 73

10. Airo

23 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie nowego centrum aktywnej rozrywki. Na powierzchni prawie 5000 metrów kwadratowych znajduje się park trampolin oraz kosmiczna sala zabaw dla dzieci. Oprócz 80 trampolin w strefie active park znajdziemy 3,5-metrową wieżę do skoków, trampolinę half pipe, baseny z gąbkami, kosze do wsadów, strefę wspinaczki, poduchę powietrzną airbag, slackline, ścieżkę akrobatyczną i boisko do zbijaka. W strefie space kids zamontowano zjeżdżalnie, tory przeszkód, trampoliny, minitor gokartowy z elektrycznymi pojazdami, trzypoziomowe labirynty wspinaczkowe, interaktywną piaskownicę i wiele innych atrakcji.

Airo mieści się w Centrum Łopuszańska 22.

11. Zaplanuj posiłki do lunchboxów

Deszczowe i chłodne dni to okazja do realizacji długo odwlekanych planów. W ponury weekend można np. samemu zaplanować dietę pudełkową.

- Rozpisanie menu, w zależności od naszej wprawy i doświadczenia, zajmie od kilku do kilkudziesięciu minut. Najlepiej robić to raz w tygodniu, choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wymyślać posiłki z dnia na dzień, jeśli jest to dla nas bardziej wygodne - mówi Maliwna Bareła, autorka bloga "Filozofia smaku" oraz książki "Lunchbox na każdy dzień. Przepisy inspirowane japońskim bento".

12. Mo61

Jeśli jeszcze nie byłeś w Mo61, to teraz masz szansę to nadrobić. To spersonalizowana perfumeria, w której możesz stworzyć własną kompozycję zapachową - swoje perfumy. Przyjdź i namieszaj w jednej z dwóch warszawskich lokalizacji. Stwórz spersonalizowany zapach tylko dla siebie.

Adres: Mokotowska 61 lub Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12

13. Posypane

Stosunkowo nowe miejsce na mapie Warszawy, dla każdego miłośnika makaronu. Pomysłodawcy restauracji gwarantują, że ich klienci na nowo odkryją makaron. W menu znajdziemy ofertę na lunch i obiady, a także różnorodne napoje.

Adres: Hoża 43/49

Godziny otwarcia: Pon-ndz: 12:00-22:00

14. Będę później

W chłodne dni warto wybrać się na pyszną, rozgrzewającą herbatę. Taką dostaniecie na pewno w lokalu Będę Później na Ochocie (Słupecka 4). Odnajdziemy tu ponad 50 rodzajów tego napoju m.in. nepalską zieloną czy senchę japońską. A ceny? Jeżeli kupujemy herbatę do domu, cena uzależniona jest od kraju jej pochodzenia. W lokalu każdą z nich wypijemy za 12 zł. Dolewka - gratis.

Adres: ul. Słupecka 4

15. Hangar 646

Hangar 646, czyli park trampolin, działa w Warszawie już w dwóch lokalizacjach - przy Wale Miedzeszyńskim 646 oraz przy ul. Domaniewskiej 37A. Znajdziecie tam całą masę batut do skakania, zarówno dla mniej, jak i bardziej zaawansowanych osób. W Hangarze 646 możecie trenować skomplikowane akrobacje, zagrać w zbijaka, w koszykówkę lub po prostu poskakać do basenu pełnego mięciutkich gąbek.

Zobacz więcej: Parki trampolin w Warszawie. Polecamy miejsca, w których połączycie dobrą zabawę ze sportem [PRZEGLĄD]

Ceny biletów

Sklep internetowy:

wejście na trampoliny/rampę - 29 zł / godzina

bilet grupowy (od 8 osób) - 24 zł/godzina

wejście na obydwie strefy + 10 zł

Kasa:

wejście na trampoliny/rampę - 34 zł/godzina

bilet grupowy (od 8 osób) - 29 zł/godzina

wejście na obydwie strefy + 15 zł