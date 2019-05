18-letnia modelka zniszczyła młotkiem zabytkową rzeźbę. Teraz grozi jej nawet 8 lat pozbawienia wolności

Sama zgłosiła się na policję

Jak poinformował nas Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji, po publikacji nagrania i doniesieniach medialnych o tym co się wydarzyło, 18-latka sama zgłosiła się na komendę. - Obecnie prokuratora prowadzi śledztwo w tej sprawie. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu. - mówi Robert Szumiata.

Nawet 8 lat w więzieniu

18-latka usłyszała już zarzut z art. 108 ustawy o ochronie zabytków, który mówi: "Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." Co więcej, w razie skazania za przestępstwo, winna musi przywrócić poprzedni stan zabytku, a jeśli nie jest to wykonalne, będzie zobowiązana do zapłaty nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości odpowiedniej do wartości uszkodzonej rzeźby.

Miasto szacuje koszty odbudowy zniszczeń

Sprawa dotarła także do stołecznego konserwatora zabytków. - W tej chwili szacujemy skalę zniszczeń i koszt ewentualnej konserwacji. Rzeźby były kilka lat temu poddane pracom konserwatorskim - informuje nas Michał Krasucki. I dodaje, że konserwacja takiej wielkości figury to zazwyczaj koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, ale rekonstrukcja samego zniszczonego nosa to raczej kilka tysięcy.