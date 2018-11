20 tysięcy osób wzięło udział w 30. Biegu Niepodległości

Nawet chłodna aura nie zniechęciła uczestników do wystartowania w wyjątkowym Biegu Niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Już od godzin porannych w okolicach Ronda Radosława w Warszawie zbierały się tłumy. Część stanowili zawodnicy, a druga część osoby, które przyszły je wspierać.

Tuż przed samym startem kilkadziesiąt tysięcy gardeł odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego, po czym rozpoczęło się odliczanie i na sygnał organizatora ruszyli w trasę. Aby jeszcze bardziej podkreślić wzniosłość tego wydarzenia, zawodnicy na starcie ustawili się w dwóch kolumnach. Po jednej stronie w białych koszulkach, a po drugiej stronie w czerwonych, dzięki temu biegacze utworzyli flagę Polski.

- To fantastyczne przeżycie być częścią tego wydarzenia. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być tu dzisiaj i pobiec- mówi Dorota. Trasa biegu tradycyjnie już przebiegła Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Al. Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Al. Niepodległości. Zawodnicy mieli do pokonania 10 km.

- Bieganie na 100-lecie odzyskania niepodległości to bardzo szczytny cel i bardzo się cieszę, że mogę również w taki sposób uczcić dzisiejszą rocznicę- mówi Wiktor, jeden z uczestników biegu. Tego samego zdania była zdecydowana większość biegaczy.

Oczywiście oprócz specjalnych koszulek startowych na każdym kroku można było dostrzec akcenty patriotyczne: flagi, biało czerwone przepaski na ramionach, wpięte kotyliony, a w tle wydarzeniu towarzyszyły pieśni patriotyczne. Biegaczom towarzyszyły grupy osób ubranych w mundury żołnierzy Polskich sprzed stu lat. Pojawił się marszałek Piłsudski w swoim słynnym samochodzie.

- Świetna organizacja, wszyscy są nastawieni pozytywnie. Faktycznie czuć to święto. Wszyscy przyszli tutaj, żeby pobiec dla niepodległej. To się czuje- dodaje Mirosław, kolejny uczestnik biegu.

Oprócz numerów startowych, wielu biegaczy miało przypięte do koszulek karteczki z napisem “biegną dla Zosi”. 6- letnia dziewczynka od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Szansą na poprawę stanu zdrowia jest specjalistyczna operacja selektywnej rizotomii kręgosłupa (SDR) w USA.

- Oprócz tego, że biegniemy aby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości, Fundacja PKO Banku Polskiego zapraszała wszystkich biegaczy do włączania się do akcji “biegną dla Zosi”. Dzięki temu, że biegacze przypną sobie taką kartkę mogą naprawdę pomóc potrzebującym- wyjaśnia Izabela Szułcik- Obrębska, Fundacja PKO Banku Polskiego. - Mamy bardzo duże zainteresowanie, cały czas ktoś podchodzi po karteczkę i w ten sposób przekażą Zosi swój gest wsparcia. W ogóle biegacze bardzo chętnie włączają się w akcje charytatywne. Biegną nie tylko dla siebie, ale także dla innych- dodaje.

Biegi niepodległościowe odbyły się także w Rzeszowie i Gdyni. 30. Bieg Niepodległości był ostatnią częścią tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej.

Bieg Niepodległości 2018 Wyniki

mężczyźni

1. Kamil Karbowiak 29.38

2. Tomasz Grycko 29.43

3. Jakub Nowak 29.47

kobiety

1. Anna Gosk 33.06

2. Monika Andrzejczak 33.47

3. Katarzyna Kowalska 34.10