25 lat fabryki SEAT-a w Martorell

404 tys. m² laboratorium

Fabryka w Martorell zaczęła działać na powierzchni 404 tys. m². Na przestrzeni lat rozbudowano ją do 2800 tys. m², co odpowiada 400 boiskom do piłki nożnej. Zakład w Martorell rozpoczął działalność od produkcji drugiej generacji modeli Ibiza i Córdoba.

W ciągu 25 lat był tu produkowany niemal każdy model – od Toledo po nowy model Arony, van Inca, modele Arosa, Altea oraz kolejne generacje Ibizy i Leona. W fabryce produkuje się obecnie 2 300 samochodów dziennie, co oznacza wykorzystanie jej możliwości produkcyjnych na poziomie ok. 95%. Produkcja łącznie 455 000 samochodów w 2017 roku to wzrost aż o 50% od 2009 roku.

Od 60 do 16 godzin na wyprodukowanie nowego samochodu

Wirtualna rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzona i druk trójwymiarowy to kolejne przełomowe rozwiązania, które pojawiły się wraz z rozwojem koncepcji Industry 4.0. W produkcji bardzo pomocne są roboty – 84 „pomocników” nakłada cienkie warstwy lakieru w kabinie lakierniczej, a najnowszej generacji skaner sprawdza gładkość powierzchni w niespełna 43 sekundy. Kiedyś na wyprodukowanie Ibizy potrzeba było 60 godzin – dziś wystarczy zaledwie 16. Oznacza to, że co 40 sekund z zakładu wyjeżdża nowy pojazd.

10 kilometrów dziennie w labiryncie

Fabryka w Martorell przypomina pracownikom labirynt. – Po pracy nie mogłem znaleźć szatni. Bardzo łatwo było się zgubić – wspomina Juan, a Victor Manuel potwierdza: – W tym labiryncie pokonywaliśmy po 10 kilometrów dziennie, o wiele więcej niż dziś. Obecnie wykorzystywanych jest 125 automatycznych pojazdów AGV, które pomagają pracownikom i każdego dnia transportują 23 800 części.

53 000 paneli słonecznych

Fabryka w Martorell wyposażona jest w blisko 53 000 paneli słonecznych i w ciągu roku wytwarza tyle energii, że można by dzięki niej codziennie naładować 3 miliony telefonów. Ponadto pozwala zmniejszać emisję o 8 300 ton CO2 rocznie, czyli 10-krotnie więcej niż wchłania nowojorski Central Park.

SEAT al Sol to jeden z najbardziej charakterystycznych projektów w strategii ochrony środowiska marki. To uruchomiona w 2013 roku największa elektrownia słoneczna w branży motoryzacyjnej, o powierzchni 276 000 m2, co odpowiada wielkości 40 boisk piłkarskich.

Kolejną ciekawostką wśród działań wdrożonych w 2016 roku jest projekt odzyskiwania energii, który polega na zainstalowaniu komórek w stosach lakierniczych, które przekształcają ciepło w energię elektryczną. SEAT realizuje także działania mające na celu podniesienie świadomości na temat strategii środowiskowej wśród pracowników, np. zakładając punkty informacyjne na terenie zakładu.