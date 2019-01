27. Finał WOŚP w Warszawie. Zła pogoda nie przeszkadza w dobrej zabawie! [WIDEO, ZDJĘCIA]

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku wypadł 13 stycznia. „Gramy dla dzieci małych i bez focha” – takie hasło przyświeca przez cały czas grania. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Polsce funkcjonuje ich dziś blisko 50. Do szpitali trafić mają tak zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym dla gastroenterologii.

W mobilnym studiu panuje gorąca atmosfera! Cała czas można obserwować tłumy ludzi, którzy przychodzą do środka, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda na żywo .

Przez cały dzień ponad 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które następnie rozliczane są w około 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie. W tym roku, po raz pierwszy, wolontariuszy WOŚP spotkać można też w Moskwie. Sztaby działają również w najbardziej odległych miejscach świata, m.in. na Bali, Cyprze i w Nowej Zelandii. Za to w Dublinie trwa właśnie 24-godzinny bieg dla WOŚP – tamtejszemu sztabowi udało się już zebrać 10 tysięcy złotych.

Pogoda nie jest straszna

Oprócz studia, na placu Defilad działa także wspaniałe finałowe miasteczko. Atrakcje przygotowane są zarówno dla małych, jak i dużych gości. Pomimo złej pogody, nie brakuje chętnych do wspólnego "grania". Wszyscy mogą m.in. spróbować swoich sił w konkursach z nagrodami, spotkać się z YouTuberami czy zrobić zdjęcie w fotobudce. Ponadto, dla wszystkich odwiedzających Miasteczko WOŚP na placu Defilad w Warszawie, Klub Szefów Kuchni gotuje finałową zupę, której przygotowaniom przyglądał się sam Jurek. Pyszna opcja, aby rozgrzać się w ten deszczowy dzień.

Tradycyjnie pojawił się także wielki diabelski młyn. Niemalże 40-metrowa konstrukcja cieszy się ogromną popularnością. Może z niej podziwiać piękną panoramę miasta. Przejazd jest darmowy. Co więcej, w tym roku także możemy zobaczyć święcące serce na Pałac Kultury i Nauki.

Koncerty

Na głównej scenie od godziny 14:30 może słuchać i oglądać koncerty wspaniałych artystów. Jako pierwszy wystąpił zespół The Sixpounder, półfinalista Eliminacji do Pol'and'Rock Festival. Do godziny 22 publiczność rozgrzewać będzie czternaście zespołów, m.in. Tabu, Zalewski, Lao Che i Nocny Kochanek.

Koncerty - 27. Finał WOŚP, Warszawa:

13:35–13:55 – rozgrzewka przed biegiem

– rozgrzewka przed biegiem 13:55 – start 13. Biegu "Policz się z cukrzycą"

– start 13. Biegu "Policz się z cukrzycą" 14:00–14:25 – zumba

– zumba 14:30–14:50 – The Sixpounder

– The Sixpounder 15:00–15:20 – HLA4TRANSPLANT

– HLA4TRANSPLANT 15:30–15:50 – Snowman

– Snowman 16:00–16:25 – Hope

– Hope 16:35–17:00 – Carrantuohill

– Carrantuohill 17:10–17:35 – Tabu

– Tabu 17:45–18:10 – Booze & Glory

– Booze & Glory 18:20–18:45 – Witek – Muzyk Ulicy

– Witek – Muzyk Ulicy 18:55–19:20 – Margaret

– Margaret 19:30–19:55 – Zalewski

– Zalewski 20:00 – Światełko do Nieba

– Światełko do Nieba 20:05–20:30 – Lao Che

– Lao Che 20:40–21:00 – Bokka

– Bokka 21:10–21:30 – Dr Misio

– Dr Misio 21:40–22:00 – Nocny Kochanek



Światełko do nieba

W nieco innej odsłonie, ale tradycyjnie o godz. 20 odbędzie się Światełko do Nieba. Jurek Owsiak zadecydował, że Światełko do Nieba podczas 27. Finału WOŚP będzie bez pokazu pirotechnicznego. Organizatorzy zapowiedzieli, że zamiast fajerwerków przygotują równie emocjonujące i ogniste, ale przyjazne dla wszystkich widowisko.