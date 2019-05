29. Bieg Konstytucji 3 Maja. Tysiące biegaczy wsparły małego Adama [ZDJĘCIA] [WIDEO]

- W sierpniu zeszłego roku zaczęłam biegać, żeby przygotować się do Biegu Niepodległości i od tego czasu się wkręciłam i biegam. Pogoda sprawia, że zaczęłam się zastanawiać, czy to jest Bieg Konstytucji 3 Maja, czy może jednak Bieg Niepodległości (śmiech). Jest zimno, ale frekwencja dopisuje, gorące serca i na pewno będzie super - mówiła Dorota, jedna z zawodniczek.

Większość biegaczy wybrała tym razem ciepłą, termiczną odzież, albo kurtki, do których przyczepiano plakietki z numerami startowymi. Ale, co rzucało się w oczy, bardzo wielu uczestników biegu, oprócz numeru startowego, przyczepiało do swoich strojów również inne karteczki, z napisem "biegnę dla Adama".

W tym roku zawodnicy biegli dla 8-letniego Adama, który ma hemimelię strzałkową lewej nogi i stopę o dwóch promieniach. Aby jego stopa mogła normalnie rosnąć, niezbędne jest przeprowadzenie operacji wydłużenia nogi.

- To jest bardzo dobra akcja, chętnie biorę udział w takich charytatywnych wydarzeniach. Dzięki naszemu bieganiu przekazywane są pieniądze na potrzebujących. Dlatego przypiąłem karteczkę - powiedział biegacz Bogusław.

- To jest jak najbardziej dobry sposób na pomaganie. Moim celem ogólnie, poza braniem udziału w takich fajnych imprezach, jest pomaganie. Ja tu nie biegnę na żaden wynik, bo jestem amatorem, ale biegnę, by pomóc w charytatywnej akcji. To jest najfajniejsze - dodała Dorota.

- Każdy sposób na pomoc jest dobry, czy to są karteczki, czy wpłaty. Ja myślę, że nawet gdyby zorganizowano tutaj zbiórkę pieniędzy, to ludzie też by chętnie pomagali. Ważna jest idea samej pomocy. Jeśli przypięcie kartki ma pomóc i przełoży się na realne wsparcie, to ja zawsze to zrobię - stwierdził Krzysztof.

Zaangażowanie biegaczy w charytatywną pomoc chwalił też ambasador biegu Sebastian Chmara.

- W każdym biegu, wspieranym przez PKO Bank Polski jest zorganizowana akcja "biegnę dla". Dzisiaj biegacze biegną dla Adama i jak za każdym razem ta akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Wszystkie karteczki rozdano i widać, że biegacze z dumą przypinają je do koszulek, bo chcą wspierać tych, którzy takiej pomocy potrzebują - mówił.