To jest już obowiązujące prawo. Polskie rodziny oprócz pieniędzy z programu Rodzina 500 plus dostaną wkrótce po 300 złotych na każde uczące się dziecko. 300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów. Dalsza część artykułu poniżej.

- „Zależy nam na tym, aby informacja o świadczeniu dobry start , będącym nowym instrumentem wsparcia polskich rodzin, trafiła do wszystkich zainteresowanych, tak aby każdy uprawniony do świadczenia dobry start mógł skorzystać z tej formy pomocy” - mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Spotkania ministrów i wiceministrów w regionach odbędą się między 11 a 15 czerwca br.Dlatego, aby informacja o świadczeniu dobry start trafiła do wszystkich zainteresowanych rodzin, kierownictwo resortów rodziny oraz edukacji narodowej spotka się w regionach z wojewodami, przedstawicielami podmiotów obsługujących program „Dobry Start”(urzędów miast lub gminy, ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych centrów pomocy rodzinie) oraz kuratorami oświaty. Podczas spotkań wojewódzkich ministrowie i wiceministrowie z resortów rodziny oraz edukacji narodowej przybliżą cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań będą mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.Dla odpowiedzi na to pytanie kluczowe znaczenie ma okoliczność, iż wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lipca, a tradycyjną – osobiście w punktach wyznaczonych przez urzędy, od 1 sierpnia czyli w samym środku wakacji. Jak pokazała to akcja ubiegłorocznego odnawiania wniosków o 500 plus , tworzą się wówczas gigantyczne kolejki. Dlatego lepiej złożyć wniosek drogą elektroniczną. 1 lipca albo nawet kilka dni później, z domu lub z wakacji. By jednak to było możliwe, trzeba mieć tzw. profil zaufany. W prosty sposób można go załatwić poprzez bankowość elektroniczną – taką możliwość oferują swoim klientom największe banki w Polsce.Niewykluczone, że niektóre z nich wkrótce zaoferują możliwość nie tylko założenia profilu zaufanego, ale i składania wniosku o 300 zł na ucznia, bezpośrednio ze swojej strony bankowości elektronicznej. Warto więc w banku lub e-urzędzie załatwić taki profil zaufany (kto go jeszcze nie ma, bo to takie samo narzędzie, które umożliwia składanie PIT przez internet lub wniosku o wydanie dowodu osobistego) i spokojnie wyjechać na wakacje, by z dowolnego miejsca w kraju lub na świecie już 1 lipca) zapewnić sobie dzięki złożonemu wnioskowi 300 zł na uczące się dziecko w ramach programu „Dobry Start”.Do banków, które umożliwiają założenie profilu zaufanego, należą m.in. te najpopularniejsze: ING Bank Śląski, PKO BP, Pekao SA, Millennium, Bank Zachodni WBK. Ale także inne. Na stronie internetowej banku, w którym masz swoje konto osobiste łatwo sprawdzisz, czy dostępna jest w nim taka funkcjonalność!Kto dostanie 300 złotychŚwiadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składaćoraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.