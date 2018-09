4-latka zmarła, bo odmówiono jej leczenia. Matka pozywa Centrum Zdrowia Dziecka

Padaczkę, na którą chorowała 4-letnia Ola można z powodzeniem leczyć przy użyciu medycznej marihuany. Zawarte w niej THC, substancja aktywna, doprowadza m.in. do zmniejszenia ilości ataków. Terapii tego rodzaju nie zastosowano jednak, twierdząc, że szpital jej nie prowadzi. To jednak nieprawda. - Pani Paulinie powiedziano, że wobec jej córki taka terapia nie zostanie zastosowana. Zostało wystawione oświadczenie, że taka terapia nie jest w placówce prowadzona, co nie było prawdą. Dlatego składamy pozew przeciwko tej placówce - mówi adwokat Monika Diehl w rozmowie z TVN Warszawa.

Po śmierci dziewczynki sejm znowelizował prawo. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy lekarz może wypisać receptę na leki zawierające medyczną marihuanę.