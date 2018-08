4. PKO Bieg Charytatywny – zapisz się, pobiegnij i pomóż! W Warszawie przy ul. Marymonckiej!

Pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”, 15 września, wystartuje 4. PKO Bieg Charytatywny. Sztafeta rozegra się równocześnie na stadionach 12 miast w Polsce: w Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Łomży, Rudzie Śląskiej, Warszawie i Wrocławiu. Zaangażowanie wszystkich zawodników, Fundacja PKO Banku Polskiego przeliczy na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Już dziś można zapisywać się poprzez stronę www.pkobiegcharytatywny.pl.

– To wspaniała impreza łącząca przyjemność biegania z możliwością niesienia pomocy potrzebującym. To również możliwość spędzenia czasu z rodzinną i przyjaciółmi. Ale ten bieg to przede wszystkim bardzo radosne wydarzenie. Tu nawiązują się nowe kontakty i spotykają starzy znajomi, którzy razem doskonale się bawią. A nie trudno o to, gdy stadion jest pełen spontanicznych dzieciaków – mówi znana aktorka Karolina Gorczyca, ambasadorka 4. PKO Biegu Charytatywnego oraz programu „PKO Biegajmy razem”.