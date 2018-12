40 milionów złotych inwestycji w sklepy na Okęciu. Baltona rozwija się na Lotnisku Chopina

W środę, 5 grudnia, Piotr Kazimierski, prezes zarządu Baltony, wspólnie z Andrzejem Grabowskim, dyrektorem operacyjnym Forbis Group, przedstawili postępy prac adaptacyjnych w 14 sklepach na Lotnisku Chopina.

- Obecnie funkcjonuje dziewięć sklepów, z czego dwa to placówki tymczasowe, które zostaną zaaranżowane na nowo po tym, jak w połowie stycznia otworzymy nasz flagowy sklep naprzeciw kontroli bezpieczeństwa w hali odlotów. Poprzedni najemca musi nam wydać jeszcze jeden lokal, do czego powinno dojść w lutym. Do połowy kwietnia czynne będą wszystkie sklepy - powiedział Piotr Kazimierski, prezes Baltony.

INWESTYCJA ZA PONAD 40 MLN ZŁOTYCH

Baltona za dziewięcioletni najem powierzchni ma zapłacić około 730 mln zł czynszu. Kwota ta może być pomniejszona o upusty, związane z pracami adaptacyjnymi w sklepach. Piotr Kazimierski nie ujawnia, ile wyniesie to pomniejszenie, ale wiadomo, ile Baltona wyda łącznie na adaptację powierzchni handlowych. Firma wzięła kredyt w wysokości 40 mln złotych na realizację inwestycji.

– Lotnisko Chopina to nasz „okręt flagowy”. Gdybyśmy mogli wydać więcej, to byśmy wydali. Szybko, tanio i dobrze budować się nie da. Trzeba wybrać dwie z tych rzeczy. My zdecydowaliśmy się na szybkość i jakość. Kwota 40 mln złotych zostanie nieco przekroczona, ale wiemy, że warto. Nie chcę podawać konkretnych liczb, ale jesteśmy przekonani, że zwrot z tej inwestycji będzie bardzo zadowalający – powiedział prezes Kazimierski.

PO PIERWSZE MULTIMEDIALNOŚĆ

To na co stawia Baltona to niespotykana multimedialność wystroju sklepów. Ekrany będą dosłownie wszędzie. Obrazami, dopasowanymi do okoliczności np. Walentynek, Świąt Bożego Narodzenia czy zwykłej niepogody, przemówi do nas nie tylko witryna, ale i sufity czy… regały.

– Zamontujemy w sumie 7 kilometrów listew LED, 40 kilometrów kabli, 76 metrów kwadratowych ekranów. Materiały pozyskujemy między innymi z Polski, Hiszpanii, Niemiec czy Ukrainy - wyliczał Andrzej Grabowski, dyrektor operacyjny Forbis Group.

Główny sklep o powierzchni 1,2 tys. metrów kw. ma być dumą Baltony w stołecznym porcie. Obszar Main Duty Free Shop stanie się innowacyjną przestrzenią multimedialną. Ściany sklepu będę ekranami umożliwiającymi wyświetlanie dowolnych obrazów. Klienci będą kuszeni nie tylko tymi wielkimi wyświetlaczami, ale także specjalnym wystrojem sufitu i medialnymi regałami. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, pomimo takiej ilości instalacji zużywających energię elektryczną, jej pobór pozostanie na dotychczasowym poziomie.

WYZWANIA W TRAKCIE BUDOWY

Największym wyzwaniem w trakcie budowy jest konieczność zachowania bardzo restrykcyjnych wymogów przeciwpożarowych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być niepalne. We współpracy ze strażakami wypracowano specjalne rozwiązania, które umożliwiły instalację ogromnego ekranu.

Inny poważny problem stanowi sama praca w środowisku normalnie pracującego portu lotniczego i funkcjonowanie w obszarze granicy państwa. Przebywający w terminalu pasażerowie nie zdają sobie z sprawy z faktu, że tuż obok nich wre praca, która w sumie wyniesie 65 tys. roboczo-godzin.

Baltona poza lotniskiem Chopina posiada sklepy w Modlinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Bydgoszczy i Rzeszowie, a także w porcie w Świnoujściu.