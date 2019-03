400 nowych hulajnóg elektrycznych na stołecznych ulicach [CENY, JAK TO DZIAŁA]

Warszawa jest 4 miastem w którym Hive uruchamia system miejskich e-hulajnóg. Powodzenie pilotażowego projektu, który hive w grudniu 2018 r. uruchomił w Lizbonie spowodowało, że firma zaczęła oferować swoje usługi w kolejnych europejskich miastach. Po stolicy Portugalii elektryczne hulajnogi zawitały do Aten, w zeszłym tygodniu do Paryża, a teraz także do Warszawy.

- Elektryczne hulajnogi są wyrazem rozwoju mobilności miejskiej i odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy chcą w wygodny i ekologiczny sposób poruszać się na niewielkich dystansach. Ułatwiają dojazd do celu i na odcinku 1-2 km mogą być szybsze niż samochody, a ich odpowiedzialne użytkowanie pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, ale także dbać o środowisko. Poza tym jazda na hulajnodze to niesamowita frajda! – mówi Tristan Torres Velat, CEO hive.

Przedstawiciel hive podkreśla, że firma wchodzi na warszawski rynek z doświadczeniem zdobytym w innych metropoliach i z wielkim szacunkiem dla miasta i jego mieszkańców.

- Chcielibyśmy stać się częścią lokalnego ekosystemu mobilności, wpisać się w tkankę miejską, co naturalnie łączy się z bliską współpracą z władzami miasta. W przyszłości rozważamy wejście z naszą usługą do innych miast, ponieważ Polska to dla nas bardzo interesujący rynek - dodaje Tristan Torres Velat.

hive. Z szacunkiem dla miasta i jego mieszkańców

Bezpieczeństwo użytkowników e-hulajnóg i innych uczestników ruchu oraz edukacja są priorytetami dla hive. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, odpowiedzialna jazda to nie tylko zakładanie kasku, ale także szacunek do innych przechodniów i rowerzystów poprzez dostosowanie prędkości do warunków oraz pozostawianie hulajnogi tak, aby nikomu nie przeszkadzała.

- Chcemy, aby mieszkańcy Warszawy czerpali radość i korzyści z użytkowania naszych hulajnóg, jako naturalnego elementu infrastruktury miejskiej. Dlatego ogromną wagę będziemy przywiązywać do utrzymywania porządku. Każdego wieczoru hulajnogi hive będą przez nas zbierane i następnego ranka rozstawiane w wyznaczonych miejscach – komentuje Łukasz Gontarek, City Manager hive w Warszawie.

Wyrazem dbałości o wspólną jakość życia i miejskiej przestrzeni będzie zatrudnienie pracowników, tzw. "pszczółek" (“hive Bees”), którzy codziennie będą kontrolować wydzielone strefy. Ich zadaniem będzie sprawdzanie czy hulajnogi są w dobrym stanie technicznym, czy nie tarasują przejść, czy nie są poprzewracane. Wymiana informacji odbywać się będzie na bieżąco.

hive. Wypożycz hulajnogę i ruszaj [ALIKACJA, CENY]

Aby skorzystać z elektrycznych hulajnóg hive trzeba zainstalować aplikację, która umożliwi odnalezienie na mapie dostępnych hulajnóg oraz ich odblokowanie po zeskanowaniu podanego kodu QR.

Opłata startowa wyniesie 2,50 ZŁ i 0,45 ZŁ za każdą minutę jazdy. Zakończenie jazdy również dokonuje się przez aplikację, przy czym możliwe jest pozostawienie hulajnogi w opcji parking maksymalnie do 30 minut. W tym czasie jest ona zablokowana dla zalogowanego użytkownika i inna osoba nie będzie mogła z niej skorzystać.

Tak wyglądają hulajnogi hive