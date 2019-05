400 tysięcy złotych wyrzucone w błoto. Marnujemy miliony bezpłatnych wejściówek do metra

Żółte kartoniki są na każdej stacji metra. Przed bramkami w specjalnych pojemnikach Zarząd Transportu Miejskiego umieszcza wejściówki. To bezpłatny bilet dla tych, którzy mają uprawnienia do darmowych przejazdów lub wydrukowali papierowy bilet w biletomacie i nie mogą go odbić na bramkach. - W tym momencie to jedyny sposób, żeby zapewnić takim osobom wejście do metra – mówi nam Tomasz Kunert, rzecznik ZTM.

Wydrukowanie wejściówki kosztuje osiem groszy. To niewiele. Jednak ZTM od stycznia do kwietnia tego roku udostępnił podróżującym aż 5.224.300 sztuk żółtych biletów. Koszt – 417.944 złote! Co więcej, od początku 2018 roku wyprodukowano prawie czternaście milionów wejściówek. ZTM za sam wydruk zapłacił już ponad milion. I te liczby wciąż rosną.

- Ubolewamy nad tym, ale wejściówki są traktowane przez pasażerów jako coś, co się bierze i wyrzuca. Taka wejściówka nie jest jednorazowa. Można ją wziąć, schować do kieszeni i używać wielokrotnie [ponieważ są bezterminowe - red.] - przekonuje nas Tomasz Kunert. Wyrzucanie milionów kartonikowych biletów to marnotrawienie publicznych pieniędzy.