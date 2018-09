4F Półmaraton praski 2018. Nocna rywalizacja na ulicach Pragi [ZDJĘCIA]

Rowerzysta o krok o tragedii. "Nie chcemy sobie wyobrażać, co by było, gdyby nie założył kasku"

Mateusz Kowalski

Miał ponad dekadę doświadczenia w jeździe wyczynowej. Na warszawskiej Kazoorce, torze do jazdy wyczynowej rowerem, znają go nie tylko stali bywalcy. Pomimo umiejętności jednak spadł z roweru i cudem uniknął poważniejszego wypadku. Ochronił go kask. Szczegóły w artykule poniżej.