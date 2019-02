5 miejsc w Polsce, gdzie karnet na narty dostaniesz gratis

Jeśli nie lubisz zatłoczonych stoków i chcesz w spokoju pojeździć na nartach, odpocząć, przedłużyć sobie ferie lub po prostu zrobić weekendowy wypad na stok, to FreeSKI jest dla Ciebie! Już dawno europejskie kurorty zaoferowały swoim Gościom darmowe karnety i sprawdza się to doskonale! Dzięki temu stacje narciarskie tętnią życiem, aż stopnieje ostatni śnieg.

W Polsce możesz skorzystać z różnorodnej oferty FreeSKI w 5 różnych, bardzo atrakcyjnych stacjach narciarskich z Pingwinem w logo.

Wystarczy tylko, że zarezerwujesz hotel lub pensjonat z listy FreeSKIhotele - a karnet masz za darmo. Bazę zróżnicowanych miejsc noclegowych - od kwater prywatnych po czterogwiazdkowe hotele - znajdziesz tutaj: https://freeskihotele.pl/. FreeSKI trwa od 25 lutego do zakończenia sezonu narciarskiego i zamknięcia stacji.

Czy wiecie, że zaledwie 192 km na północ od Warszawy położony jest ośrodek narciarski “Kurza Góra”? Jest to przede wszystkim najdłuższa trasa zjazdowa w północnej Polsce. Stacja przyciąga zróżnicowanymi, doskonale utrzymanymi, trasami narciarskimi. Wszystkie są oświetlone i można delektować się zjazdami wieczornymi. Stoki są naśnieżane, a dzięki nowym inwestycjom ośrodek jest obsługiwany przez kilkanaście armat oraz największą fabrykę śniegu w Europie. Na Kurzej Górze powstał również największy kompleks zjeżdżalni tubingowych w Europie. Łącznie tubing składa się z siedmiu zróżnicowanych tras o łącznej długości blisko 700 m, w tym jednej ze zjazdem kończącym się skokiem na poduszkę AIRBAG.

Kurza Góra oferuje liczne atrakcje: dla dorosłych i dzieci. Zimowy park rozrywki, lodowisko czy szkółka narciarska “Kurza Akademia” to tylko niektóre z nich. Ośrodek posiada pełne zaplecze m.in. strefę gastronomiczną, wypożyczalnię i serwis narciarski.​ Atrakcje i szczegóły znajdziecie tutaj: http://kurzagora.pl/.

Wielu miłośników zimowych sportów przyjeżdża też do Krynicy Zdroju. Często właśnie po to, żeby skorzystać z FreeSKI. Krynica to miasto w województwie małopolskim, w Beskidzie Sądeckim. Jest niezwykle atrakcyjne i przychylnie nastawione do odwiedzających. Wyjątkowym zakątkiem Krynicy są Słotwiny. Tam położona jest stacja Słotwiny Arena - klimatyczna, kameralna - ale aż z dwunastoma trasami zjazdowymi. W tym sezonie na terenie stacji uruchomiono nowy wyciąg krzesełkowy firmy Doppelmayr.

Obecnie ośrodek posiada dwa nowoczesne wyciągi krzesełkowe, wyciąg taśmowy dla dzieci Sunkid i Kubusiowy Plac Zabaw. Stacja ma własną szkołę narciarską, wypożyczalnię sprzętu, nowoczesny serwis narciarski oraz przechowalnię. Restauracja, działająca na terenie ośrodka, od tego sezonu serwuje także pizzę z pieca opalanego drewnem. W sezonie zimowym działa Przedszkole narciarskie i Klub narciarski. W ofercie stacji znajdziecie wiele imprez i zawodów, m.in. słynna Gymkhana czy Splash. Więcej możecie sprawdzić tutaj: https://slotwinyarena.pl/.

W województwie małopolskim, niedaleko granicy z województwem śląskim położone są Rzyki - kierunek często wybierany przez mieszkańców większych miast. W otoczeniu spokojnej, pięknej beskidzkiej przyrody bowiem można poszusować na nartach, pysznie zjeść i skorzystać z bogatej oferty SPA. Wszystko w jednym miejscu! Czarny Groń to kompleksowa oferta dla miłośników białego szaleństwa. Obiekty i teren przeznaczony do uprawiania różnych sportów zimowych są położone głęboko w dolinie na północnych stokach Beskidu Małego, co gwarantuje utrzymanie śniegu aż do późnej wiosny! To doskonałe miejsce dla miłośników dobrej zabawy i szalonych imprez. Sprawdźcie sami: https://www.czarnygron.pl/.

Perłą wśród zimowych kierunków jest Wisła - miasteczko położone w województwie śląskim. To klimatyczne miejsce, podkreślające beskidzką regionalność swoją kuchnią, obyczajami i infrastrukturą. W samym centrum Wisły znajduje się Stacja narciarska Skolnity. Przez cały rok zaprasza do skorzystania z czteroosobowej kolei linowej o długości 800 metrów. Zimą posiada dwie oświetlone, różniące się stopniem trudności trasy. Niebieska trasa (1100m.) określana jest mianem trasy rodzinnej, natomiast trasę czerwoną (980m.) lubią bardziej wymagający narciarze. Stacja została zmodernizowana w 2018 roku i dysponuje nowoczesnym, bogato wyposażonym zapleczem dostosowanym do osób w każdym wieku i rodzin z dziećmi. Atrakcji nie sposób wymienić, spójrzcie tutaj: http://www.skolnity.pl/.

Niedaleko Krakowa (około godzinę drogi) znajdziemy kolejny wart odwiedzenia punkt - stację Kasina SKI (https://kasinaski.pl/ ). Posiada ona cztery trasy narciarskie (oświetlone i naśnieżane) o różnej skali trudności, wyciąg dla początkujących z taśmą Sunkid oraz Kubusiowy Plac Zabaw. To spokojne, klimatyczne miejsce. Zjazdy tam są wyjątkowo piękne i dają całe mnóstwo przyjemności - trasy prawie w całości prowadzą przez las. Na terenie ośrodka znajdują się gastronomia: Ski Bar i Karczma oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i szkoła narciarska.

Duży wybór stacji na najwyższym, europejskim poziomie oraz naprawdę szeroki wachlarz zróżnicowanych propozycji noclegowych to powody, by udać się jeszcze tej zimy na stok i sięgnąć po KARNET GRATIS. Wystarczy tylko wybrać swój dogodny kierunek i zamówić nocleg w miejscu, które znajdziecie tutaj: https://freeskihotele.pl/ .