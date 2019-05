5 najlepszych prezentów na Dzień Matki

Jaki powinien być prezent dla Mamy?

Prezent powinien być nawiązaniem do czegoś, a nie losowym zakupem. Wtedy udowadniamy, jak bardzo znamy pasje, osobowość lub wydarzenia z przeszłości. Pokazujemy, że przeczytaliśmy tę prozę jej życia i przez cały czas skupialiśmy się na tym, co Mama do nas mówiła. Zauważmy, że nasza umiejętność słuchania jest jak kolejny prezent! I to właśnie sekret dobrego obdarowywania – emocja, która wzmacnia uczucia.

Jaki powinien być prezent dla Mamy? Powinien być super, a kto zna się na tym lepiej niż firma Super Prezenty?

Poniżej przedstawiamy pięć propozycji, które wzmocnią to, co ciężko wydobyć z serca:

Mini Day Spa to propozycja dla kobiet z niedostatkiem czasu, tęskniących za chwilą dla siebie. Ciężko wyrwać się na urlop z dnia na dzień, a każda Mama potrzebuje odrobiny wytchnienia! Dostępne są aż 4 warianty aromatyczne tego niecodziennego rytuału!

A może Floating, czyli fantastyczna forma terapii, która prozdrowotnie wpływa na ciało i duszę? Ta wspaniała forma relaksu to odpowiedź na przewlekłe zmęczenie, stres i doskwierające bóle.

Jeżeli wolisz podarować coś bardziej klimatycznego – sprezentuj Rejs na Zachód Słońca, który da Mamie możliwość podziwiania tego cudownego zjawiska na Wiśle, z pokładu łodzi. Różowa poświata, którą słońce zostawia na wodzie jest wprost bajeczna i może być idealnym wprowadzeniem do delikatnej, lekko nostalgicznej atmosfery. Mamy również propozycje dla miłośniczek gotowania!

A jeśli Twoja Mama jest miłośniczką gotowania, przygotowaliśmy dla niej Warsztaty Kulinarne – Świat na Talerzu, które dają możliwość poznania różnych kuchni świata nie ruszając się poza granice kraju.

Szukasz bardziej „górnolotnego” podarunku? Warszawa z Lotu Ptaka jest okazją, by Mama oderwała się od codzienności i gwarancją wspaniałych emocji! Podczas lotu można zobaczyć czerwone dachy warszawskiej starówki i przepiękną Wisłę.

Jeśli pośród tych podpowiedzi nie znalazłeś jeszcze nic dla swojej Mamy, wejdź www.superprezenty.pl, gdzie będziesz mógł wybrać spośród aż 2000 różnych propozycji, którymi podkreślisz jej wspaniałość.