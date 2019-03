5 powodów, żeby wybrać polskie marki. "Made in Poland" to brzmi dumnie

Polacy coraz częściej zwracają uwagę na metkę. Tak samo jak przy zakupach spożywczych czytamy etykiety, tak w przypadku ubrań, chcemy znać skład i miejsce pochodzenia rzeczy. „Made in Poland” brzmi dumnie, ale to nie jedyny plus polskiej produkcji. Dlaczego warto kupować polskie ubrania? Razem z marką Out off my mind szukamy odpowiedzi na to pytanie.

Polacy coraz bardziej cenią sobie polską metkę. Ubrania produkowane w Polsce uznawane są za lepsze jakościowo, bardziej wartościowe, trwalsze. W każdym przekonaniu jest szczypta prawdy. Polska produkcja ma wiele plusów. Co sprawia, że wybieramy polską markę?

Jakość ręcznej roboty

Masowo produkowane ubrania nie mają swojej indywidualności. Są wykonane przeciętnie najczęściej przez… maszyny. Nikt nie zwraca uwagi na szczegóły. W niektórych produktach możemy znaleźć skazy i niedociągnięcia, które wracają do sklepu jako reklamacje. Takie sytuacje nie zdarzają się w małych szwalniach, które realizują zamówienia Out off my mind. Produkty są wykonane ręcznie z największą precyzją. Możliwość pomyłki lub niedociągnięcia maksymalnie się zmniejsza. Bluzy, T-shirty i dodatki są testowane na każdym etapie produkcji, dlatego ostatecznie trafia do nas gotowy, dopracowany produkt.

Wspieranie polskiego rynku pracy

Polska produkcja wiąże się ze wsparciem polskiego rynku pracy. Ubrania Out off my mind oraz innych polskich marek, szyte są w małych szwalniach, które zatrudniają najlepsze, lokalne krawcowe. Kupując polskie marki wspieramy miejsca pracy. Dajemy możliwość zarobku najlepiej wykwalifikowanym polskim pracownikom. Takie działanie mają długofalowe skutki.

Brak dodatkowych kosztów transportu

Ceny produktów z polską metką mają cenę taką, na jaką zasługują. Liczy się materiał, wykonanie, detale. Ceny ubrań nie są powiększone np. o koszty transportu, który, w przypadku dużych odległości, stanowi całkiem spory procent ceny produktu. Przez to zagraniczne marki wykorzystują gorsze jakościowo materiały i decydują się na zmechanizowaną produkcję. Wybierając polską markę nie obawiasz się ukrytych kosztów. Polskie marki nie muszą wybierać pomiędzy jakością a ceną.

Wspieranie polskiej gospodarki

Polskie produkty, polska marka, polska gospodarka. Kupując ubrania polskich marek nakręcasz polską gospodarkę. Przedsiębiorcy odprowadzają podatek od swoich produktów, a ten finansuje naszą codzienność: drogi, szkoły, szpitale.

Patriotyzm lokalny czyli satysfakcja

Kupowanie polskich produktów może być kolejnym przykładem na patriotyzm lokalny w naszym wykonaniu. W tym momencie mamy możliwość kupienia produktów z najdalszych zakątków świata. Najczęściej na metkach ubrań dostępnych w sklepach są kraje trzeciego świata. Standardy życia i pracy w tych regionach nie są najwyższe. Zamiast tego mamy możliwość wyboru. Polski produkt i polska metka to duma i najłatwiejszy przejaw patriotyzmu. Polskie marki zdobywają coraz większe uznanie na świecie. To tylko potwierdza, że mamy być z czego dumni.

Sprawdź produkty marki Out off my mind i poznaj jakość mody street wearwej.