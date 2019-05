5 rzeczy, których nie wiedziałeś o promocji na Instagramie

Podstawy promocji – jak działa Instagram?

Instagram jest obecnie drugim największym na świecie portalem społecznościowym, plasującym się tuż po Facebooku. Każdego dnia na urządzeniach mobilnych korzystają z niego miliony użytkowników. Jest idealnym miejscem dla firm i osób prywatnych, gdzie można bezpłatnie promować produkty i usługi oraz budować społeczność.

Gdy poznasz mechanizmy działania Instagrama, korzystanie z niego będzie dla Ciebie łatwiejsze. Najważniejszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że nie ma tu miejsca na nieostre, źle skomponowane, słabej jakości zdjęcia. Im bardziej jesteś aktywny i im częściej wchodzisz w interakcje ze swoją społecznością, tym więcej komentarzy i lajków zdobywasz. Tylko tyle i aż tyle. Sposób, w jaki stworzysz i wypromujesz swój profil zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Instagram czy inne portale społecznościowe?

Ogromnym plusem Instagrama jest to, że dzięki niemu możesz osiągać świetne wyniki bez pomocy znajomych i nielegalnych programów. Dodatkowo obsługa portalu jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku innych serwisów społecznościowych, ponieważ opiera się on tylko na zdjęciach. Możesz stać się popularny i wejść w świat internetowych celebrytów łatwiej i szybciej. To z kolei pozwoli Ci lepiej wypromować swój biznes lub zarobić dodatkowe pieniądze na współpracach reklamowych. Najlepsi zarabiają na Instagramie nawet 30 tysięcy złotych!

Warto jednak pamiętać, że same dobre zdjęcia nie są gwarancją sukcesu. Nawet regularne wstawianie postów nie daje Ci pewności, że się wybijesz. Żeby osiągnąć najlepsze wyniki, najlepiej jest wykorzystać co najmniej kilka strategii zwiększających popularność i skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna.