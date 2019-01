5 zalet mieszkania na warszawskiej Woli

1. Nowe mieszkania na warszawskiej Woli będą zyskiwać na atrakcyjności

Rynek pierwotny na Woli dynamicznie rozwija się, nie tylko w zakresie budownictwa mieszkaniowego, ale także lokali biurowych. Szacuje się, że do 2021 deweloperzy na Woli wybudują milion metrów kwadratowych biur, a liczba pracowników się podwoi, co oznacza, że to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic biznesowych w Polsce. Perspektywa tak szybkiego rozwoju, korzystna lokalizacja i - ciągle względnie niewysokie - ceny działek budowlanych sprawiają, że mieszkania w tej dzielnicy będą zyskiwać na atrakcyjności. W dającej się przewidzieć perspektywie, raczej nie powinno być problemu z wynajmem lub sprzedażą mieszkania, jego kupno można więc traktować również jako inwestycję.

2. Bliskość do centrum i dobra komunikacja

Jedną z głównych zalet mieszkania na Woli jest bliskość do centrum. Dojazd samochodem zajmuje kilkanaście minut. Dzielnica jest też dobrze skomunikowana, jeśli chodzi o transport publiczny: tramwaje, autobusy, a także metro. Drugą linią metra na razie można dojechać do Ronda Daszyńskiego, ale już od 2019 roku, metro będzie jeździć praktycznie przez całą Wolę: do ulicy Księcia Janusza, czyli w pobliże Wola Parku. Warto też dodać, że prace budowlane idą szybciej, niż planowano.

3. Zieleń otaczająca nowe mieszkania na Woli

Liczne badania wskazują, że mieszkanie wśród zieleni jest ważnym składnikiem szczęśliwego życia. Tereny zielone o powierzchni ponad 100 hektarów są znakiem rozpoznawczym dzielnicy. W okolicy jest aż pięć parków, w tym niedawno odrestaurowany Park Szymańskiego, wiele ścieżek rowerowych i zbiorniki wodne zajmujące aż 21 tys. metrów kwadratowych. Duża część nowych mieszkań na Woli będzie idealną lokalizacją dla osób ceniących sobie rekreację na świeżym powietrzu. Ponadto, fani sportu znajdą w pobliżu 2 duże hale sportowe (Hala Koło i Hala Reduta) oraz 4 baseny.

4. Infrastruktura handlowo-usługowa, edukacyjna i kulturalna

Dzielnica posiada bardzo dobrą infrastrukturę handlowo-usługową, kulturalną i edukacyjną. Znajduje się tu wiele sklepów i hipermarketów, a także wielkie galerie handlowe (Wola Park i Fort Wola). W ślad za dynamicznym rozwojem pierwotnego rynku mieszkaniowego na Woli idzie też coraz większa liczba kawiarni i restauracji. Ciągle zwiększa się też oferta edukacyjna – w dzielnicy funkcjonuje wiele przedszkoli i różnego typu szkół na wszystkich poziomach nauczania, w tym uczelni wyższych. Na Woli, która jest ważnym miejscem pamięci o historii, nie brak też istotnych ośrodków kultury, takich jak choćby Muzeum Powstania Warszawskiego, Galeria Sztuki Współczesnej czy Teatr Żydowski.

5. Nowe mieszkania na warszawskiej Woli są przyjazne dla mieszkańców

Ostatnia zaleta to przemyślana infrastruktura nowych mieszkań na Woli. Deweloperzy najczęściej realizują projekty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, zatem nowe osiedla są przestronne i funkcjonalne oraz posiadają tereny rekreacyjne do wyłącznego użytku mieszkańców, takie jak zielone patia do relaksu czy siłownie kalisteniczne. Przykładem może być inwestycja YANA oferująca mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od komfortowych kawalerek po pięciopokojowe apartamenty (https://mota-engil-re.eu/yana). Mieszkania w większości posiadają loggię, balkon lub ogródek, a w przypadku niektórych lokali na ostatnich piętrach – przestronne tarasy.