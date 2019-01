50 lat Budimeksu – ostania szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród w konkursie!

Prawie 1500 prac zgłoszono do tej pory w konkursie z okazji jubileuszu 50 lat firmy Budimex! A to oznacza, że naprawdę uwielbiacie fotografię! Niemal wszystkie przesłane przez zgłaszających zdjęcia są niesamowite i mają bardzo wysoki poziom artystyczny. Konkurs powoli dobiega końca, a październik to ostatni miesiąc, w którym organizatorzy czekają na Wasze prace. Warto się zgłosić, ponieważ nawet jedno przesłane zdjęcie daje szansę wygrania vouchera do wykorzystania na sprzęt elektroniczny, a w finale także na cyfrową lustrzankę.