500 plus dla emerytów? Prezes Kaczyński potwierdza - rząd pracuje nad programem. Kiedy 500 plus dla emerytów wejdzie w życie?

500 plus dla emerytów: Trwają prace nad nowym świadczeniem

500 plus dla emerytów? To nie są plotki. Do pomysłu nowego świadczenia odniósł się Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Super Expressem". Zdaniem szefa partii rządzącej:

To jest sprawa, która w tej chwili jest omawiana na posiedzeniach rządu, jest omawiana na posiedzeniach kierownictwa partii rządzącej. Jest teraz zbyt wcześnie, by przedstawić konkretne projekty

Skąd pieniądze na 500 Plus dla emerytów?

Prezes Kaczyński zapewnił, że środki na nowy program 500 plus dla emerytów się znajdą, a los emerytów będzie poprawiany. Zaznaczył także, że nie jest to prosta sprawa, ponieważ grupa emerytów i rencistów w Polsce liczy 9 milinów osób. Program 500 plus dla emerytów wiązałby się zatem z potrzebą znalezienia ogromnych środków finansowych.

Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli - powiedział Kaczyński

Jak myślicie, 500 plus dla emerytów to dobry pomysł?

Program 500 plus

500 plus to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, zakładający przyznawanie świadczenia w wysokości 500 złotych na drugie i kolejne dziecko.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano, że na 500 plus zostanie przeznaczona kwota 24,5 mld złotych.