500 plus. Kryterium dochodowe ulegnie zmianie! „To nieuniknione”. Minister komentuje zmiany [30.12.2018]

Zmiana kryterium dochodowego zostanie wymuszona przez podniesienie płacy minimalnej. Część osób, które teraz korzystają ze świadczenia 500 plus w 2019 r. mogłyby go nie otrzymać – przez wzgląd na zbyt wysokie zarobki.

Korelacja jest prosta – im większe będzie wynagrodzenie minimalne, tym więcej rodzin będzie musiało wypaść z programu „Rodzina 500 plus".

Jakie jest obecnie kryterium dochodowe 500 plus?

Kryterium dochodowe 500 plus jest obliczane na pierwsze dziecko. Wynosi odpowiednio:

Elżbieta Rafalska w rozmowie z PAP potwierdziła, że konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących kryterium dochodowego 500 plus:

Absolutnie nie chcemy, żeby była sytuacja, w której rodzina dwuosobowa, w której jeden z rodziców zarabia minimalne wynagrodzenie, traciła prawo do świadczenia „Rodzina 500 plus”. Jeżeli wynagrodzenie minimalne będzie rosło tak szybko, że będzie stanowiło barierę dostępu do tego świadczenia, to kryterium musi być oczywiście podniesione. O to jest to, co w 2019 r. też analizujemy.