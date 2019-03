500 PLUS na każde dziecko od września w Warszawie. Rodzice w stolicy otrzymają na początek 1500 zł

W trakcie konwencji PiS Jarosław Kaczyński ogłosił ze sceny, że PiS ma zamiar przyznać 500 plus dla każdego dziecka. W piątek, 1.03.2019 r. rzecznik rządu Joanna Kopcińska i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk tłumaczyli szczegóły „piątki Kaczyńskiego”.

500 plus na każde dziecko – pieniądze będą, ale od września

Kopcińska i Dworczyk zapewnili w Sejmie, że pieniądze na 500 plus dla pierwszego dziecka będą wypłacane jeszcze w tym roku. Potwierdziła to minister Elżbieta Rafalska, która we wtorek, 5.03.2019 wypowiedziała się o 500 plus na konferencji prasowej.

Co istotne – termin lipcowy to termin wejścia w życie zmian. Świadczenia z budżetu przeznaczonego na 500 plus będą dostępne już od drugiej połowy roku. Rząd zdecydował się wypłacić 500 plus także na pierwsze dziecko we wrześniu - z trzymiesięcznym wyrównaniem. Rodzice otrzymają we wrześniu aż trzykrotność świadczenia, a więc 1500 złotych.

Jak ustalił "Superexpress", aby pieniądze trafiły na konta rodziców jeszcze w lipcu, wnioski o 500 plus na każde dziecko musiałyby być składane w maju. A to koliduje z dotychczasowymi terminami składania wniosków. Stąd opóźnienie i wypłata wrześniowa z wyrównaniem.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że żeby uzyskać świadczenie, konieczne będzie złożenie wniosku. Będzie można je składać:

przez internet,

w gminie,

listownie.

Z formularza znikną pola dotyczące zarobków rodziców. Świadczenia ma być w założeniu przyznawane wszystkim, bez względu na dochody w rodzinie.

500 plus na każde dziecko to nie jedyny pomysł rządu

Oprócz 500 plus dla każdego dziecka Jarosław Kaczyński ogłosił listę innych projektów PiSu. Zostały one okrzyknięte mianem „piątki Kaczyńskiego”. O jakich projektach mowa?

wprowadzenie 500 plus już od pierwszego dziecka w rodzinie;

wprowadzenie trzynastej emerytury dla emerytów o najniższym świadczeniu (1100 zł);

przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych PKS;

obniżenie lub zredukowanie podatku PIT dla pracowników do 26 r. ż.

podwyższenie kosztów uzyskania przychodów przez pracowników

„Piątka Kaczyńskiego” z miejsca wywołała poruszenie w mediach. Śmiałe obietnice wyborcze, cechujące się przede wszystkim sporymi nakładami finansowymi (spekuluje się, że PiS weźmie pieniądze na opłacenie swoich planów m.in. z rezerw celowych budzetu) mają przynieść zwycięstwo partii rządzącej w najbliższych wyborach. 5 marca 2019 r. premier Mateusz Morawiecki podał daty wprowadzenia zmian, powietrdzając tym samym nowe plany wyborcze PiS.

500 plus dla każdego dziecka to zły pomysł? Najnowszy sondaż mówi o podzielonej opinii społecznej

SW Research przeprowadziło badanie dla Rp.pl dotyczące 500 plus dla każdego dziecka. Okazuje się, że aż 32% Polaków nie popiera rozszerzenia przyznawania swiadczeń 500 plus. 13% jest niezdecydowanych, 55% opowiada się za zmianami.

Swoje niezadowolenie związane z takim sposobem wydawania publicznych pieniędzy wyrazili m.in. nauczyciele. Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdził, że obietnice PiS są szczodre, ale pomijają potrzeby wielu grup.