500+ Warszawa. Takimi samochodami będzie można wkrótce jeździć w Warszawie za 500+

Zgodnie z przedwyborczą obietnicą PiS, jeszcze w tym roku programem 500+ ma zostać objęte również pierwsze dziecko. Oznacza to, że 4-osobowa rodzina miałaby do dyspozycji 1 000 zł miesięcznie, a rodzina z trojką dzieci – 1 500 zł. Nowe zasady programu mają wejść w życie przed jesiennymi wyborami.

Celem analizy było wytypowanie samochodów, których miesięczny koszt użytkowania (bez paliwa) będzie zbliżony do 1 000 lub 1 500 zł. W pierwszej odsłonie raportu przedstawiono cztery wyjątkowo ekonomiczne samochody dla 4-osobowej rodziny, otrzymującej z programu 500+ co miesiąc tysiąc złotych. W zestawieniu zaprezentowano trzy różne warianty wkładu własnego, tj. brak wkładu oraz kwoty 3 000 zł i 6 000 W analizie przyjęto, że samochody są użytkowane w formie wynajmu długoterminowego. Najem jest najlepszym sposobem na to, aby zminimalizować miesięczne koszty użytkowania pojazdu, a jednocześnie finansować auto z otrzymywanego co miesiąc świadczenia społecznego.

Trzy hatchbacki

Dysponując kwotą około tysiąca złotych miesięcznie możemy pozwolić sobie na miejskie auto z segmentu B. Eksperci Carsmile wytypowali cztery popularne na polskim rynku auta: trzy hatchbacki - Renault Clio, Hyundaia i20 i Opla Corsę - oraz jednego dostępnego w tym budżecie minivana – Dacię Lodgy. Trzy pierwsze samochody w zupełności wystarczą na wygodne podróżowanie na niedługich dystansach. Doskonale sprawdzą się w warunkach miejskich, do podwożenia dzieci do szkoły, na basen czy salę gimnastyczną. Przy założeniu miesięcznego przebiegu na poziomie 1 000 kilometrów, koszt wynajmu Renault Clio, Hyundaia i20 i Opla Corsy nie przekracza kwoty świadczenia z programu 500+ dla dwójki dzieci i wynosi odpowiednio 924 zł, 978 zł i 986 zł dla założonego wkładu własnego na poziomie 6 000 zł.

Nowe auto po 3 latach

Na całkowitą kwotę miesięcznego abonamentu składa się część stała oraz kilometrówka uzależniona od przebiegu auta. W abonamencie uwzględnione są koszty serwisów, ubezpieczenia AC i OC oraz zakupu i wymiany opon. Użytkownik sam płaci za paliwo. Do analizy przyjęto, że umowa wynajmu zawierana jest na 3 lata, aby stosunkowo szybko można było wymienić samochód na nowy, na przykład w sytuacji, gdy rodzina się powiększy.