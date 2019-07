6. edycja Seeds for the Future rozstrzygnięta!

Do tegorocznej edycji przystąpiło sześć uczelni, które w swoich programach nauczania mają kierunki związane z branżą ICT (informatyka, telekomunikacja, elektronika). Studenci mieli okazję zmierzyć się z jednym z poniższych tematów:

• 5G – szansa dla rozwoju technologicznego i gospodarczego

• Sztuczna inteligencja – zastosowania bliskie społeczeństwu

• Cloud computing – zastosowanie w biznesie/w trzecim sektorze i administracji publicznej

• Internet Rzeczy w życiu codziennym

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy zmusza przedsiębiorców do nowego spojrzenia na metody rekrutacji. Okazuje się, że nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja (AI), mogą istotnie wspomóc ten proces i znacznie lepiej dopasować potencjalnych pracowników do miejsc pracy. Choć nie wszystkie zadania związane z rekrutacją da się powierzyć sztucznej inteligencji, tak zapewne jej najprostsze i najbardziej czasochłonne elementy, jak selekcja nadesłanych aplikacji, ulegną automatyzacji. Praca rekruterów nadal będzie niezbędna, ale cały czas będą pojawiały się rozwiązania, które tę pracę ułatwią. – mówi Mariusz Gawron, którego praca na temat Sztuczna inteligencja – zastosowania bliskie społeczeństwu spotkała się z uznaniem Jury – Program Seeds for the Future w moim odczuciu daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczeń dzięki dialogowi z ekspertami z Huawei. Wyjazd do siedziby głównej jednego z liderów nowych technologii na pewno uatrakcyjni moje CV w oczach pracodawców, a może też i w „oczach” AI – dodaje z uśmiechem finalista.

Celem programu Seeds for the Future jest dzielenie się wiedzą ze studentami w zakresie najnowszych rozwiązań z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zdobywanie przez ich doświadczenia w międzykulturowym zespole. Program realizowany jest w Polsce od 2014 roku, a nagrodą główną jest dwutygodniowy wyjazd do Chin, w czasie którego laureaci biorą udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych ekspertów Huawei w siedzibie głównej firmy w Shenzhen oraz mają możliwość kulturoznawczego pobytu w Pekinie.

W SGH kładziemy nacisk na uczenie studentów myślenia biznesowego w kategoriach strategicznych. Jest to szczególnie istotne w warunkach dokonującej się cyfrowej transformacji gospodarki. Zdajemy sobie sprawę, że łączenie wiedzy teoretycznej z realiami świata biznesu zwiększa kompetencje naszych studentów. Jest to doceniane przez pracodawców o czym świadczy fakt, że nasi absolwenci są jednymi z najlepiej opłacanych na rynku._– mówi dr hab. Michał Goliński, prof. SGH z Zakładu Gospodarki Cyfrowej Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, opiekun programu na uczelni – _Program Seeds for the Future daje duże możliwości nie tylko sprawdzenia się, zweryfikowania zdobytej wiedzy, poznania świata ale także znalezienia się w miejscu niedostępnym dla statystycznego studenta.