6-latka napisała list do zmarłego ojca i... otrzymała odpowiedź

Ojciec Madison zmarł dwa lata temu. Dziewczynka wciąż za nim tęskni. W tym roku postanowiła napisać list do taty i wysłać do nieba. Ku zdumieniu jej oraz rodziny... otrzymała odpowiedź. W sprawę listu zaangażował się bowiem jeden z pracowników Poczty Królewskiej.

Jak czytamy w Onecie 6-latka poprosiła w liście by tata, który zmarł wyniku problemów z sercem, wrócił do domu na święta Bożego Narodzenia. W odpowiedzi napisano, że list dotarł do adresata po wyjątkowo trudnej podróży.

Za korespondencją zwrotną stoi jeden z pracowników poczty, którego słowa Madison wzruszyły. Postanowił przekroczyć swoje uprawnienia i odpisać dziewczynce. "To było trudne wyzwanie, bo musieliśmy omijać gwiazdy i inne obiekty w drodze do nieba" - napisał. "Wiedz, że list został bezpiecznie dostarczony" - dodał pracownik poczty.

Źródło: Onet