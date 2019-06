6 nowych "czarnych punktów wodnych" w Warszawie i na Mazowszu. Unikajcie tych kąpielisk!

Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do utonięć. Tylko w tym roku w Warszawie i okolicach w wyniku utonięcia zginęło już pięć osób , w 2018 r. ofiar było 68 - 41 mężczyzn, 27 kobiet i jedno dziecko. Najczęściej przyczyną tragedii jest lekkomyślność i spożywany nad wodą alkohol.

Słoneczna pogoda i panujące w ostatnich dniach wysokie temperatury skłaniają do poszukiwania ochłody nad wodą, w tym również na tzw. dzikich plażach. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w niestrzeżonych zbiornikach wodnych mogą występować silne prądy, a dno często jest nieregularne lub grząskie.

– Rozpoczyna się sezon na spędzanie wolnego czasu nad wodą, ale też sezon, kiedy dochodzi do największej liczby utonięć. Nasza akcja skierowana jest do tych osób, które wypoczywają w miejscach niekoniecznie do tego celu przeznaczonych. Liczymy, że dzięki oznaczaniu tych najbardziej ryzykownych rejonów czarnymi punktami, mieszkańcy Mazowsza zachowają ostrożność i rozwagę – podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

Samorząd województwa mazowieckiego razem z policją od dziesięciu lat prowadzą działania prewencyjne, mające na celu uczulenie mieszkańców na niebezpieczeństwo i wskazanie miejsc, w których bezwzględnie nie należy się kąpać.