7 elementów udanego eventu

W kuluarach mówi się, że profesjonalnie przygotowany event biznesowy jest w stanie podnieść prestiż firmy i wynieść ją na szerokie wody. Organizacja eventu to żmudna i niełatwa praca. Przyzna to każda osoba, która musiała stawić czoła temu wyzwaniu. Na liście do zrobienia, zwanej fachowo „must to do” jest wiele punktów, które wpływają na końcowy efekt. Organizacja eventu to nie tylko kreatywne rozwiązania i ciekawe pomysły, ale także szereg kwestii formalnych, jak budżet, czas, odpowiednie miejsce, catering. O czym dokładnie powinniśmy pamiętać szykując event tak, aby uniknąć wpadki i odnieść sukces?

Najważniejsze jest ustalenie budżetu

Ustalenie budżetu to podstawa, dlatego to właśnie od niego powinno się zacząć planowanie wydarzenia. W momencie, kiedy będziemy znali widełki finansowe, będziemy wiedzieć na co dokładnie możemy sobie pozwolić i jak bardzo możemy zaszaleć. Budżet determinuje, jakie atrakcje możemy zaplanować, co możemy podać w formie poczęstunku, a przede wszystkim w jakim miejscu możemy zorganizować imprezę. Ogólnie rzecz biorąc – budżet dźwiga cały ciężar eventu.

Planując budżet należy wziąć pod uwagę wszystko: wynagrodzenie dla prowadzących imprezę, wynajęcie miejsca i sprzętu, materiały promocyjne, reklamę wydarzenia, catering, itd. W momencie, kiedy chcemy zorganizować spektakularne wydarzenie, warto wziąć pod uwagę sponsorów. Dobrym sposobem na pozyskanie pieniędzy jest również współpraca z instytucjami publicznymi, jak np. urząd miasta. W momencie, kiedy będziemy mieli ustalony budżet, możemy przejść do kolejnych kroków.

Wybór terminu

Wiemy już, co chcemy osiągnąć i ile na ten cel pieniędzy możemy przeznaczyć. Czas zatem na ustalenie terminu eventu. Zawsze warto go dostosować do osób, dla których wydarzenie jest organizowane. Dobrze, aby wybrany czas pasował wszystkim lub przynajmniej większości. Niewskazane jest planowanie eventów w okresie urlopowym lub świątecznym. Zanim ustalimy konkretną datę dobrze jest też sprawdzić, czy w tym samym czasie nie odbywa się żadne inne większe przedsięwzięcie, które mogłoby „zabrać” nam wielu uczestników, zwłaszcza tych, na których najbardziej nam zależy.

Odpowiednie miejsce to połowa sukcesu

Właściwe miejsce może podnieść prestiż wydarzenia lub wręcz przeciwnie - obniżyć jego rangę. Dlatego tę kwestię warto dobrze przemyśleć. Wybrane przez nas miejsce to poniekąd wizytówka wydarzenia i wizytówka firmy. A już na pewno jest to czynnik, który zaważy na pierwszym wrażeniu uczestników eventu.

Dobre miejsce to przede wszystkim takie, które zapewnia gościom dogodny dojazd i przy okazji jest atrakcyjne wizualnie. Na pewno zawsze warto wybrać coś eleganckiego. Takie miejsce nie musi być bardzo drogie, ale powinno być estetyczne. W ten sposób podkreślimy nasz szacunek do zaproszonych gości.

Istnieje wiele hoteli i innych obiektów przystosowanych do zorganizowania konferencji. Ich plusem jest profesjonalne zaplecze techniczne, które może się przydać podczas naszego eventu. Wybierając miejsce warto zwrócić uwagę na to, aby klimatem i atmosferą pasowało do naszego wydarzenia. Chcąc osiągnąć efekt wow i tym samym zaskoczyć uczestników wydarzenia, warto sięgnąć po kreatywne rozwiązania i wybrać nietypową lokalizację, np. gdzieś na łonie natury – w wybudowanych namiotach sferycznych.

Znani goście

Znane nazwiska zawsze przyciągają tłumy i podnoszą prestiż wydarzenia. Warto więc rozważyć zaproszenie na swój event znanej i cenionej osoby. Oczywiście dobrze by było, aby znany gość wpisywał się w tematykę naszego eventu. Ciekawym pomysłem jest też zaproszenie znanego aktora lub konferansjera, który poprowadzi imprezę. Możemy też postawić na znany zespół, który umili wszystkim czas podczas wydarzenia.

Promocja eventu

Ciekawe pomysły na pewno przydadzą się podczas promocji naszego eventu. Bez niej ani rusz. Im bardziej oryginalne rozwiązania wybierzemy, tym większa szansa na zainteresowanie dużej grupy osób. Oczywiście forma promocji powinna być adekwatna do grupy docelowej.

Inne działania należy wybrać w momencie, kiedy szykujemy coś dla prawników, a inne, jeśli organizujemy event dla branży modowej. Form promocji jest wiele. Na pewno skuteczne są social media. Poza nimi warto pomyśleć nad reklamą w mediach, billboardami o dużym formacie, plakatami czy innymi akcjami reklamowymi urządzanymi np. na ulicach miast.

Dobrze jest też stworzyć stronę internetową dotyczącą wydarzenia, na której to wszystkie zainteresowane osoby będą mogły zaczerpnąć szczegółowych informacji dotyczących programu eventu, zaproszonych na niego gości, itp.

Catering i dodatkowe atrakcje

Organizacja eventu to także zapewnienie jej uczestnikom czasu wolnego. W końcu nie samym biznesem człowiek żyje. Na pewno goście będą chcieli złapać oddech, np. relaksując się w Spa, oglądając pokaz artystyczny lub słuchając koncertu. Dodatkowe atrakcje są zawsze mile widziane. To, jakie wybierzemy będzie zależeć od budżetu, jakim dysponujemy.

Nieodłącznym elementem eventu jest też catering. Dobrze, aby poczęstunek był przygotowany na miejscu lub w lokalu sąsiadującym z miejscem naszej imprezy. Serwując posiłek w postaci widowiskowej uczty na pewno zrobimy dobre wrażenie na zaproszonych gościach. W końcu nie bez powodu mówi się, że większość ludzi je oczami. Ten jakże miły gest na pewno pozostanie w pamięci osób biorących udział w evencie.

Materiały dla uczestników eventu

Organizacja eventu to także przygotowanie stosownych materiałów dla uczestników spotkania. Warto o nich pamiętać, gdyż to właśnie one będą świadczyć o profesjonalizmie wydarzenia i firmy. W tego typu materiałach powinien znaleźć się informacje typu szczegółowy program eventu, informacja o prelegentach, itp.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą eventową eXPRESJA.