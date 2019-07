7. Targi Książki Kulinarnej. Marta Gessler zaprasza do wspólnej podróży

Targi rozpoczynają się w piątek 19 lipca i potrwają do niedzieli do godziny 19:00. Bilet wstępu, upoważniający do zobaczenia bieżących wystaw w CSW to koszt 10 zł.

Targi Książki Kulinarnej

19-21 lipca 2019 (piątek-niedziela)

Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Jazdów 2, Warszawa