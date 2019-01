70-latki dorabiały sobie kradzieżami. Policja zatrzymała dwie kobiety

Jak ustalili wilanowscy kryminalni, zaprzyjaźnione ze sobą i żyjące po sąsiedzku 70-letnia Wanda B. i o pięć lat starsza Danuta K., postanowiły dorobić do emerytury. Elegancko ubrane starsze panie, swoim wyglądem i zachowaniem nie wzbudzały podejrzeń wśród obsługi drogerii. Kobiety wchodziły do sklepu, wzbudzały zaufanie personelu i zagadywały obsługę drogerii. Zawsze były miłe i uśmiechnięte. Nikt z pracowników nawet nie pomyślał, że gdy jedna z pań z nimi rozmawiała, to druga sięgała po flakoniki najdroższych perfum, wkładała je do swojej torebki i wychodził, mijając punkty kasowe.

Jednak przedsiębiorcze mieszkanki Pragi dały się złapać kamerom monitoringu. Pracownicy sklepu zawiadomili o kradzieżach wilanowskich policjantów. Ci po kilku dniach trafili na ślad starszych pań, które na zakupy przyjeżdżały rocznym mercedesem.

Zobacz także: Poszukiwani w Warszawie. Znasz te osoby? Ukradli towar za 15 tysięcy złotych [ZDJĘCIA]

Obie podejrzane zostały zatrzymane i przewiezione do policyjnego aresztu. Jedna z nich usłyszała zarzuty dwóch kradzieży kosmetyków wartych 1500 zł, druga zaś odpowie za jedną kradzież produktów o wartości 2000 zł.

Kobiety tłumaczyły się, że do kradzieży zmusiła je sytuacja finansowa. Jednak, jak ustalili policjanci, styl życia obu pań, sposób ubierania się i wystrój mieszkań mijały się bardzo z ich twierdzeniem o skromnym życiu.

O dalszym losie obu pań zadecydują sąd, które może je skazać nawet na 5 lat pozbawienia wolności.