Mieszkańcy Wawra apelują do pozostałych mieszkańców Warszawy. Potrzebna jest pomoc dla rodziny z Wawra, która ucierpiała w pożarze. W najgorszym stanie jest 8-letnia dziewczynka, która walczy z ciężkimi poparzeniami zagrażającymi jej życiu. Dalsza część artykułu poniżej.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło 12 maja w budynku przy ul. Korkowej w Wawrze. Ranne w nim zostały dzieci - 6-letni chłopiec i 8-letnia dziewczynka. Starsze dziecko z ciężkimi poparzeniami walczy o życie . Jest leczona w szpitalu przy ul. Niekłańskiej - informuje mieszkaniec.plMieszkańcy dzielnicy organizują pomoc dla dziewczynki. "Apelujemy do wszystkich o oddawanie krwi z dopiskiem „dla Julia Cupriak”. Walka tej dziewczynki będzie długa i ciężka pod każdym względem (...) Jej walka to dopiero początek ciężkiej drogi przez którą musi przejść. Myślę, że razem pomożemy w walce z przeciwieństwami, jakim musi stawić czoła cała ich rodzina" - czytamy na profilu facebookowym firmy ASPEN CAR SPA. Jak informują jej przedstawiciele, cały zysk z myjni, jaki zostanie uzyskany w niedzielę, 20 maja, będzie przekazany poszkodowanej rodzinie.Dodatkowo, w najbliższych dniach przy ul. Stepowej 5 będzie prowadzona zbiórka pieniędzy i rzeczy dla rodziny z Wawra. Na myjni stoi już mała puszka, do której każdy z nas może wrzucić chociaż symboliczne grosze.