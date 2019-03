8 marca w Koperniku

Galaktyka kobiet

Astronomka, polarniczka, botaniczka, geoinformatyczka i wiele innych naukowczyń spotka się 8 marca z uczennicami szkół średnich. Wspólnie stworzą prawdziwą galaktykę kobiet! Pomówią o pasjach, wytrwałości w dążeniu do celu, wyborze drogi życiowej i sukcesach odnoszonych podczas pracy w zawodach, które według stereotypowego mniemania pozostają domeną mężczyzn. Będzie okazja by posłuchać ciekawych, osobistych historii i porozmawiać z bohaterkami w mniej oficjalnej atmosferze.

godz. 15.00 – 17.00, wstęp wolny.

Kobiety w Kosmosie

Jeśli któraś z was chce rozpocząć świętowanie Dnia Kobiet wcześniej, może wybrać się na film „Astronauta 3D”, ukazujący przygotowania do lotu w Kosmos i pracę na orbicie. Obecnie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znajduje się trójka astronautów, w tym Anne C. McClain, która jest inżynierką lotnictwa i pilotką. Potrafi prowadzić 20 różnych samolotów i nawigowała je przez 2000 godzin.

Astronauta 3D, godz. 13.30

Muzyka pod gwiazdami

Wieczorem zapraszamy na improwizację z wykorzystaniem syntezatorów i fortepianu. Wystąpią dwaj panowie - Jerzy Przeździecki i Andrzej Karałow, którzy zabiorą słuchaczki na wędrówkę przez różnorodne krainy muzyczne. Andrzej Karłow studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie wybitnej wirtuozki - Bronisławy Kawalla.

Cosmic Live Electronic, godz.19.00

