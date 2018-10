9. Noc w Instytucie Lotnictwa

Do Instytutu Lotnictwa zawitają: F-16, CASA C-295M, M-28B/PT Bryza, Antonow An-28TD, samoloty AT3, Cessna 172, Aviat Husky, An-2 (z możliwością wejścia do środka), TS-11 Iskra (planowane trzykrotne odpalenie silnika odrzutowego w wyznaczonych godzinach), samolot Kukułka, samolot Cirrus SR22T oraz samoloty zabytkowe związane z historią polskiego lotnictwa. Dodatkową atrakcję będzie stanowić wyposażenie bojowe samolotów oraz F-16 Tiger Demo Car w lotniczym malowaniu, który będzie ustawiony tuż obok amerykańskiego „Jastrzębia”.

Wśród wojskowych śmigłowców pojawi się majestatyczny W-3WA Sokół SAR oraz Mi-2, Mi-8 oraz Mi-17. Po raz pierwszy zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem obserwacyjnym śmigłowca policyjnego. Do wystawy dołączą także dwa śmigłowce Robinson 44 oraz śmigłowiec Sikorsky/Schweizer 333.

Gwiazdą całego wieczoru będzie jedyny polski kosmonauta, Mirosław Hermaszewski. O fotografii lotniczej opowie natomiast niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie – Sławomir „Hesja” Krajniewski.

– W tym roku czeka nas wiele wyjątkowych spotkań. To, co jednak może być hitem tegorocznej edycji to panel dyskusyjny, do którego udało nam się zaprosić siedem wyjątkowych kobiet związanych z lotnictwem. Zaproszenie przyjęła kpt Adelajda Szarzec-Tragarz, która jest pilotem Dreamlinera w LOT. Dołączy do nas także kpt nawigator Patrycja Balcerowska z 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, por. pil. Mariola Andrasik z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, pil. Agata Nykaza z Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” oraz stewardesa Olga Buława z LOT i spadochroniarka Barbara Węgrzyn, Sky Dive Girl, ze Skydiving. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Hadała, redaktor bloga Lotnicze Podkarpackie. Będziemy mówić o roli kobiet w typowo męskich zawodach, dowiemy się także jakie trudności stoją przed kobietami, które chcą spełniać swoje podniebne marzenia – mówi Magda Wiejacha, organizatorka Nocy.

Impreza tradycyjnie przeznaczona jest dla każdego niezależnie od wieku. Najmłodszych pasjonatów przyciągną liczne konkursy, interaktywne gry i zabawy. Będzie można zobaczyć sokoły strzegące lotnisk, zajrzeć do wozów strażackich, obejrzeć eksponaty Muzeum 303, występ Orkiestry Wojskowej z Dęblina i pokaz ratownictwa drogowego. Dostępne będą także symulatory lotu i wirtualnej rzeczywistości oraz żyroskopy.

Fanów militariów i akcji specjalnych przyciągnie na pewno oferta Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, które pokaże m.in. lekki transporter opancerzony, broń strzelecką, umundurowanie, ochronę balistyczną i sprzęt noktowizyjny oraz wyważeniowy. Będzie także okazja do wypróbowania się na strzelnicy ASG Green Beret oraz zapoznania się z wyposażeniem grup rekonstrukcyjnych.

Zwiedzający będą mogli oglądać także zmagania informatyczne podczas drugiej edycji EDC Hackathon 2018 - Flight Simulator organizowane przez Engineering Design Center.

Ta jedyna noc w roku będzie rzadką okazją zwiedzenia laboratoriów Instytutu Lotnictwa. Będzie można zobaczyć m.in. tunel aerodynamiczny, w którym trenowali polscy skoczkowie narciarscy, rakietę ILR-33 „Bursztyn”, która po ostatniej edycji Nocy zaliczyła swój pierwszy udany start, bezzałogowiec MOSUPS, system antydronowy SUDIL, robot do układania taśm kompozytowych oraz silniki lotnicze.

Udostępniony zostanie także taras widokowy, z którego będzie można zrobić wyjątkowe zdjęcia lub obejrzeć gwiazdy przez teleskop.

Na wszystkich odwiedzających będą czekać drobne upominki, muzyka klubowa, niezwykłe oświetlenie oraz grill.

Wydarzenie realizowane jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia lotnictwa polskiego.

Szczegółowy program i harmonogram atrakcji: www.nocwinstytucielotnictwa.pl/atrakcje.

