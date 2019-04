90 milionów złotych dla polskiego szkolnictwa. Ruszył Program Edukacja

90 milionów złotych na edukację dla instytucji z całej Polski - szkół podstawowych, liceów, techników, uczelni, bibliotek, domów kultury, instytucji naukowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, stowarzyszeń, fundacji, a także urzędów pracy czy ośrodków pomocy społecznej. Ruszył Program Edukacja, w ramach którego polskie instytucje edukacyjne mogą starać się o dofinansowanie rożnego rodzaju projektów, m.in. szkoleń, staży, zagranicznych praktyk, wymian czy wizyt nauczycieli w krajach partnerskich. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

„Dużą wartością Programu Edukacja jest jego kompleksowość. To oferta wielu działań, między innymi staży, szkoleń, partnerstw instytucjonalnych, skierowana do różnorodnej grupy potencjalnych wnioskodawców. Bardzo cieszy nas fakt, że największa część budżetu programu trafi do instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego. To sektor, który potrzebuje obecnie szczególnej uwagi i wsparcia” – powiedział dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.