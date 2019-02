Absurd na Białołęce. Zagrodził drogę i każe płacić za przejazd. Dzielnica nie ma pieniędzy na wykup gruntu

Nie płacisz, nie jedziesz

W związku z brakiem zainteresowania władz dzielnicy Warszawa – Białołęka na polubowne rozwiązanie problemu, jakim jest bezprawne korzystanie z nieruchomości przy ul. Konturowej (...) w Warszawie, jako z drogi publicznej, informuję, że od dnia 1 lutego 2019 przejazd przez ww. nieruchomość zostanie zablokowany.

Osoby chcące korzystać z przejazdu przez ww. nieruchomość zobowiązane będą do zawarcia umowy przejazdu za wynagrodzeniem, lub wystąpić do sądu o ustanowienie służebności drogi – głosi treść ogłoszenia umieszczonego na blokadzie przejazdu.

W telegraficznym skrócie – płacisz albo jedziesz naokoło. Postawę właściciela drogi można oceniać różnie, jak mówią – ile głów, tyle opinii. Najważniejsze jednak jest to, że ma on pełne prawo do decydowania o własnym gruncie i nikt nie może mu tego odmówić. Chyba, że dzielnica zdecydowałaby się na wykup terenu. Wówczas droga zyskałaby status publicznej, natomiast na to jak na razie się nie zanosi. Problem leży w zasobach finansowych gminy.

