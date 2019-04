Absurd w warszawskim klubie. Odwołali koncert piosenkarce, bo chciała przyjechać z dzieckiem. "Mętlik w maminej głowie"

Zespół Early Birds to grupa sześciu przyjaciół z Katowic, która miała wystąpić 17 kwietnia w warszawskim klubie 12on14 Jazz Club (ul. Noakowskiego 16).

Jak się jednak okazało, zespół nie zagra tego koncertu, bo organizatorzy postanowili go odwołać z absurdalnego powodu. Martyna, wokalistka zespołu niedawno została matką. Obecnie jej dziecko ma 8 miesięcy. Artystka wróciła do pełni sił po porodzie, dlatego postanowiła wrócić również do koncertowania.

- Śpiewanie traktuję jak nagrodę, próby z chłopakami jak rarytasik, a koncertowanie jak prawdziwe święto – napisała w swoim poście na Facebooku.

Opowiada, że marzeniem byłoby, żeby jej dzidziuś spał smacznie w swoim łóżku, po kąpieli, w spokoju i ciszy, z tatą lub babcią obok. Jak dodaje, rzeczywistość jest zupełnie inna: "Jeśli wieczorem nie ma obok mamy, ryk niemiłosierny, płacz a'la dinozaur, mowy nie ma o piciu z butelki. Only cyc. I weź tu ją zostaw."

Z tego powodu, piosenkarka zabiera swoje dziecko na koncerty, bez znacznie czy są one w Krakowie, Cieszynie, Ustce czy właśnie Warszawie. Przyznaje, że zawsze zakłada maluchowi słuchawki na uszy, oddaje w ręce taty, a w przerwach karmi i uspokaja, jeśli jest taka potrzeba.

- Dzisiaj dowiedziałam się, że nasz najbliższy koncert w Warszawie zostaje definitywnie ODWOŁANY, bo... Zamierzałam przyjechać z dzieckiem (dla ścisłości tata też miał być). Organizatorzy skreślili nas po tym, jak zapytałam czy będzie dla nas garderoba, bo planuję być z dzidzią i fajnie gdyby było gdzie ją odłożyć jak zaśnie. To było zwykłe pytanie. Rozeznanie terenu. A tu grom. "Zamiast zorganizować sobie opiekę nad dzieckiem, woli Pani wieźć dziecko z Katowic do Warszawy, po to by zagrać koncert, a następnie wracać do Katowic. (...)Niech Pani lepiej zostanie w domu, z dzieckiem - to znacznie ważniejsze, niż koncert w warszawskim klubie" – tłumaczy Martyna Kwolek we wpisie na portalu społecznościowym.

Zastanawia się także czy jest złą matką, bo chce koncertować, mimo że jej zdaniem dziecku nie dzieje się krzywda i cały czas jest bezpieczne, blisko rodziców.

- _Mętlik w maminej głowie _– dodała na koniec.

Cały wpis Martyny można przeczytaj tutaj:

Internauci podzieleni

Wpis Martyny bardzo szybko poruszył internautów, którzy zaczęli komentować tę sprawę. Zdania są jednak podzielone.

„Gdyby klub odpisał, że niestety, nie ma odpowiednich warunków w związku z czym nie zgadza się na obecność niemowlęcia ze względów bezpieczeństwa, zrozumiałabym. To co napisali naprawdę jest obraźliwe, chamskie i świadczy o nich fatalnie” – napisała jeden z nich.

Dalej czytamy: „Jest dla mnie niepojęte to, że można w tak znieważający sposób odpowiedzieć na normalne pytania. Jestem z Tobą całym sercem. Robisz świetną robotę.”

Inna z internautek napisała: „Nie do wiary. A czy to nie Twoja prywatna sprawa jak organizujesz życie w swojej rodzinie ? Brak słów. Grałam koncert z 3m-cznym synem za sceną i na szczęście nie spotkałam się z czymś takim!

Było wręcz przeciwnie - wiele słów wsparcia i uśmiechów, że da się z dzidzią spełniać siebie. Życzę Ci, żebyś już nigdy nie spotkała się z taką sytuacją.”

Pojawiają się także komentarze, w których internauci popierają decyzję klubu.

„Niech tak 10 mamusiek przyjedzie i żąda garderoby, chyba ci się w głowie poprzewracało, koncert to nie miejsce dla dziecka, nie tylko z powodu „bo nie”. Głośno (co może popsuć słuch dziecka), plus może cię ktoś po prostu popchnąć i może stać się mu krzywda. A jeśli ma spać w garderobie, to po co w ogóle go brać? Lepiej sobie załatwić opiekę w Katowicach( trudno, niech se dzieciak pokrzyczy, i popije z butli, a nie uczenie go, że zawsze będzie po jego myśli).”

„Niech dzietni wiedzą, że nie wszędzie mogą się panoszyć. Na ten dzień mają tyle przywilejów, wpuszcza się ich z dzieciorami do restauracji, knajp, sklepów, centr handlowych, kin, teatrów... Czas to ukrócić. Albo kariera albo dziecior. Koncert to nie miejsce dla dzieciaka. Nie wiem, skąd w ogóle założenie, że do takiego miejsca można wziąć dzieciora? Organizator nie będzie sobie zawracał dupy widzimisię rodziców. I słusznie. I co to w ogóle znaczy, że albo karmienie cycem albo nic? Od kiedy to mały, nieogarniający, nieświadom własnego istnienia gówniarz steruje dorosłym? To jakieś nieporozumienie. Mamuśki robią z siebie ofiary, bezwiedne, chodzące pod dyktando swoich dzieciorów. Weźcie się ogarnijcie.”

Próbowaliśmy się skontaktować z warszawskim klubem telefonicznie, ale na razie bezskutecznie.

