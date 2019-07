Absurdy w Warszawie. Źródełko z kranówką stanęło na środku chodnika. ''Naprawdę nikt nie wpadł na pomysł umieszczenia go bliżej ściany?''

Niedawno w Warszawie zostały uruchomione miejskie źródełka, z których można napić się czystej wody. Ich pierwsze lokalizacje to ul. Nowy Świat, pl. Dąbrowskiego i pl. Teatralny. 2 lipca dołączył do nich punkt na Woli - ''poidełko'' stanęło pod urzędem, co pewnie już zauważyli mieszkańcy dzielnicy, ponieważ nawet gdyby chcieli, trudno byłoby im ominąć to źródełko. Zostało bowiem ulokowane... na środku chodnika.

Chodnik jest po to, aby każdy przechodzień mógł nim swobodnie się poruszać... w teorii

O absurdalnej sytuacji poinformował burmistrz dzielnicy. Krzysztof Strzałkowski umieścił na swoim Twitterze zdjęcie poidełka, które stanęło na środku chodnika pod urzędem dzielnicy.