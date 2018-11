AeroSmurf w Warszawie. Samolot z niebieskimi stworkami wylądował na Lotnisku Chopina. Co tu robi?

“Smerfowy” samolot wylądował na warszawskim lotnisku specjalnie po to, by obsłużyć połączenie z Brussels Airport. Wszystko za sprawą 20 Belgijskich Dni Gospodarczych. To pierwsza wizyta maszyny w Polsce. Pasażerowie, pomimo niesprzyjającej pogody mogli obejrzeć samolot z tarasu widokowego Warszawskiego lotniska.

Samolot podczas swojego pobytu miał do zrealizowania dwa loty o numerach:

(SN 2553) Rozkładowa godz. lądowania: 11:30

(SN 2554) Rozkładowa godz. startu: 12:15

Dni Belgijskie odbywają się w Warszawie w dniach 19-26 listopada. Smurfowy samolot latający w Brussels Airlines nawiązuje do tytułu jednego z komiksów na temat niebieskich stworków, w którym jeden ze smerfów marzy o tym, by któregoś dnia pofrunąć. Na spodzie maszyny dostrzec można także dwóch pasażerów “na gapę”. Uważni obserwatorzy dostrzegą tam namalowanych Gargamela i Klakiera.