Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Zobacz najnowsze oferty AMW w sklepie internetowym [ZDJĘCIA, CENY] 06.02.2019

Najchętniej odwiedzana wystawa świata dotarła do Warszawy. Ludzkie ciała i organy w PKiN [WIDEO, ZDJĘCIA]

W Pałacu Kultury i Nauki od 1 grudnia do 28 lutego można podziwiać wystawę Body Worlds & The Cycle of Life. Znana na całym świecie wystawa po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie. Poznacie tam ludzkie ciało z bliska, okryjecie tajemnice i zobaczycie jak zmienia się w różnych eta...